Los mayores expertos de 'Juego de Tronos' se reunirán en Cáceres del 21 al 23 de octubre

'Cáceres: City of Dragons' congregará los próximos 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad a los mayores creadores de contenido y expertos ... sobre 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón'. Este martes se presentó la programación del evento, que contará con varias mesas de conferencia y debate y actividades teatralizadas.

El alcalde Luis Salaya destacó que este evento está hecho «del fandom para el fandom» y confía en que pueda convertirse en un acontecimiento anual de referencia sobre la saga.

Por su parte, Javi Marcos, creador de contenido, recalcó el impacto que tiene para una ciudad que una producción tan internacional haga un rodaje en una ciudad. «En Belfast subió un 250% el número de turistas y, según Variety, 'La Casa del Dragón' ya ha sido vista por 30 millones de personas en Estados Unidos y 75 millones en el mundo», detalló. De hecho, Salaya garantiza que los hoteles de la ciudad están ya completos para entonces y se espera un fin de semana con bastante afluencia de turistas.

Además, expresó que este encuentro es «un sueño» para él y para la comunidad. «Es la mayor reunión de talento y de los mayores creadores de contenido», ha señalado Marcos, quien ha estimado que los expertos asistentes suman en torno a 700.000 suscriptores y millones de visualizaciones.

Con respecto al posible regreso de un rodaje de la precuela de 'Juego de Tronos', cuya primera temporada está siendo emitida en la actualidad a través del servicio de streaming HBO Max, Javi Marcos ha compartido que «los americanos acabaron muy contentos» tras los rodajes en la ciudad, mientras que Salaya ha dicho que «Cáceres está abierta» a nuevas grabaciones.

Programación

El programa dará comienzo el viernes, 21 de octubre a las 19.00 con la bienvenida, el izado de banderas Targaryen y un concierto en las escaleras del ayuntamiento a cargo de la Banda de Música Municipal.

El sábado, 22 de octubre, habrá actividades tematizadas en la Ciudad Monumental de las 10.00 a las 14.00. Desde las 12.00 hasta las 14.00 tendrá lugar en el Foro de los Balbos la mesa en francés 'Cáceres, Ville de Dragons' y 'El impacto del turismo de Juego de Tronos'. El mismo día, desde las 16.00 hasta las 21.00 habrá la mesa en italiano 'Cáceres, Città dei Draghi' y otra en inglés, con el nombre de 'House of the Dragon: a show of Fire and Blood'. Finalmente, se terminará con la mesa en castellano 'El Concilio de los Dragones'.

El domingo, 23 de octubre, se llevarán a cabo actividades teatralizadas en la Ciudad Monumental desde las 11.00 y las 14.00. El último evento de esta programación será un concierto de despedida a cargo de Craig Addicts en la plaza de San Jorge.

Participantes

El evento contará con invitados tanto nacionales como internacionales. Los internacionales serán Elio García, de Westeros.org (estadounidense afincado en Suecia); Jag Durán (México); Adam Whitehead, de The Wertzone (Inglaterra); Stefan Sasse, de Boiled Leather Audio Hour; Patricia Auneau y Cristophe Germier, de La Garde de Nuit (Francia); Federica Bocco, de Winter is coming (Italia); Matteo Barbagallo, de Martin International Studies Network (Italia); Damiano Vandi y Valentina Bignamini, de la Cittadella (Italia); y Beatrice Sironi y Chiara Mendoza, de Il Podcast del Ghiaccio e del Fuocco (Italia).

Por otra parte, los nacionales serán el propio Javier Marcos (Los Siete Reinos), Dani Abades (Maglor), María Braun y Leire Juan (Dragonstone Tours), José Señaris (Frikidoctor), Beatriz Peñas, Berta Golán y Santiago Gutiérrez (La Canción Continúa), Antonio Osuna (Evil Smile) y Guadalupe Fiñana (Abuela de Dragones).