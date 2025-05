Mateos insiste en que la nueva ordenanza no pondrá limites a los pisos turísticos

Redacción CÁCERES. Martes, 22 de octubre 2024, 07:34 Comenta Compartir

La ordenanza para regular los pisos turísticos en Cáceres podría entrar en vigor en el primer semestre de 2025, una vez se ha redactado el borrador y se va a iniciar un proceso de consulta ciudadana para mejorar el texto que, no obstante, no va a limitar ni regular la apertura de estos alojamientos en la ciudad porque eso ya se contempla en el Plan General Municipal (PGM), y porque la capital cacereña «no sufre un problema por la proliferación de este tipo de apartamentos».

Así lo ha reiterado el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, que ha incidido en que «a día de hoy», Cáceres no tiene este problema, «lo cual no quiere decir que en un futuro vaya a suceder», ha puntualizado en declaraciones recogidas por Europa Press. «Cáceres no está en una situación como pueden estar otras ciudades, como Barcelona, Toledo, Santiago de Compostela o Madrid», ha insistido el regidor, que ha aclarado que tanto el Gobierno municipal como la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura están «muy vigilantes» para no llegar a esa situación.

La ordenanza está ya redactada desde el punto de vista técnico y ahora se abrirá el proceso participativo incorporar al texto propuestas.