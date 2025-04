Mateos achaca a un «error» la eliminación del rey Baltasar en Cáceres y pide que se rectifique

C. M. Cáceres Miércoles, 27 de diciembre 2023, 12:15 Comenta Compartir

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha achacado este miércoles a un «error» de la Asociación de Reyes Magos (Arema) la exclusión del rey Baltasar de la imagen que ilustra la carta oficial a los Reyes promovida por el Ayuntamiento. Ha dicho además que ha pedido que se corrija esa ilustración, en la que los tres Reyes Magos que aparecen son de raza blanca. Sin embargo, a media mañana la carta que seguía estando disponible para su descarga en la web oficial del Consistorio era todavía la que tiene la imagen sin el rey Baltasar.

Rafael Mateos ha matizado además que el cartel oficial del Ayuntamiento para la cabalgata de Reyes del día 5 no es ese, sino el que figura en el programa navideño. Sí ha reconocido que es cierto que en las redes oficiales del Consistorio se publicó el elaborado por Arema, y ha asegurado que ha pedido que se modifique.

El alcalde ha reiterado que, en todo caso, esta imagen de los Reyes Magos sin Baltasar es «la misma que se puso en circulación el año pasado con un gobierno del PSOE», por lo que ha criticado que «esos que ahora se rasgan las vestiduras son los mismos que lo movieron entonces».

Mateos ha lamentado la actitud de los socialistas en este asunto (la portavoz, Belén Fernández, ha hablado de cabalgata «racista») y les ha acusado de querer echar tierra sobre las navidades cacereñas. «Yo entiendo de la política de otra forma, como pensar en grande y con altura de miras, por lo que no voy a estar en el regate corto ni en polémicas estériles», ha afirmado. Cree que el PSOE «pretende tapar el gran éxito que está teniendo la Navidad en Cáceres, con el respaldo de los hosteleros, que dicen que es la mejor de los últimos 10 años, y también de los comerciantes y sobre todo de los ciudadanos de Cáceres».

«Me quedo con eso y no con el error que puedan haber tenido algunos al elaborar un cartel, que no pasa de ser eso, un pequeño error que está subsanado y no tiene mayor trascendencia», ha asegurado, para añadir que lamenta que «la única crítica que pueda hacer el PSOE a la Navidad cacereña sea esto».

Cartero Real

La propuesta del Ayuntamiento y de Arema es los niños se puedan descargar ese modelo oficial de carta a los Reyes Magos para entregársela al Cartero Real, que el 30 de diciembre, a partir de las 18.00 horas, recorrerá las principales calles de Cáceres, desde el Centro Joven Ágora en la Plaza de Santo Domingo hasta los soportales del Ayuntamiento, y durante el acto hablara chocolate con churros a precios populares y se recogerán las cartas de todos los niños y niñas.

El 2 de enero a las 16.15 horas, el Cartero Real partirá de la Iglesia de Nuestra Señora De Guadalupe hasta la Iglesia del Espíritu Santo en la Roche Sur Yon donde de 18.00 a 20.00 horas recogerá cartas y habrá dulces, cantajuegos, pintacaras o globoflexia.

Ya el jueves 4 de enero a las 16.00 horas, el Cartero Real visitará la planta de pediatría y servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara, y a las 18,30 horas estará en el Centro de Mayores Geryvida.