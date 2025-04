En marcha la modificación del PGM para fotovoltaicas en suelo no urbanizable protegido

M. M. N. CÁCERES. Miércoles, 9 de octubre 2024, 08:03 Comenta Compartir

El Consistorio pretende adaptarse a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que admitió el recurso de Adenex contra macroplantas en suelo ... protegido. En una sentencia de diciembre de 2021 anuló la modificación incluida en el Plan General Municipal (PGM) para los terrenos calificados como suelo no urbanizable protegido en los Llanos, que no fueran ZEPA, y en los que se eliminaban limitaciones para instalar plantas fotovoltaicas. El alto tribunal concluyó que no había interés general sino particular. No se razona la modificación urbanística y se ponen en riesgo valores ambientales cuya protección garantiza el actual Plan de Urbanismo, venía a decir. Adenex ya hizo alegaciones en vía administrativa.

Ahora, el Ayuntamiento inicia los trámites para introducir las modificaciones necesarias en sus normas urbanísticas y ajustarse a las consideraciones del TSJEx. Será una modificación de carácter estructural. Los servicios jurídicos de Urbanismo refrendan que en cumplimiento del fallo judicial se requiere una evaluación ambiental estratégica ordinaria. La misma se remitirá con la modificación del plan y deberá pasar un periodo de exposición pública.

