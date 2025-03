Marcelino y Leo celebran un nuevo centenario en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Domingo, 3 de abril 2022, 16:42 Comenta Compartir

Vecinos y familiares cantan el cumpleaños feliz a una mujer a la puerta de casa. La señora se acerca a la tarta. En ella se lee 'Felices 100'. Sopla las velas. A continuación se suceden los aplausos. Con un aspecto muy saludable y una bufanda sobre el cuello, la protagonista se suma a los aplausos cuando las palmas se multiplican en plena calle. Esa señora es Leonarda Núñez Serrano. Nació el 30 de marzo de 1922 y el pasado miércoles recibió un homenaje en forma de felicitaciones, que no olvida. Fue un día muy especial para ella. Como también lo es el matrimonio que forma con Marcelino Testón Rodrigo. Su marido, como Leo, forma parte de ese selecto club de los centenarios. El próximo mes de mayo cumplirá 101 años.

«El día empezó lleno de sorpresas, regalos, felicitaciones y visitas de personas queridas. Y flores, que son lo que más le gusta del mundo», cuenta Mara, su hija. La pareja, que ya ha dejado atrás las bodas de platino (se casaron en 1946), tiene tres hijas, siete nietos y dos biznietos.

Leo y Marcelino, en un baile, de jóvenes.

Leonarda y Marcelino proceden de Torrejoncillo. La imagen de ambos es recordada en el pueblo subiendo la calle Coria o camino del campo con el marido conduciendo un clásico Land Rover hace años. Viven ahora en el casco viejo de Cáceres y allí sus vecinos de Ciudad Monumental les tienen muy presentes en el día a día.

«A través de esta asociación vecinal activa y potente que tenemos, vinieron a felicitarla al aire libre con tarta y regalo», agradece Mara. La hija incide en que residen en «el histórico arrabal de Cáceres» y no es por casualidad. Habla de mucho más que «un espacio común» sino de un lugar en el que «nos relacionamos como personas y nos conocemos, a la antigua usanza, como en los pueblos».

Leo tiene una gran memoria y pese a su edad le gustan Internet y es habitual de las redes sociales, donde recibe felicitaciones

Leo sopla 100 velas junto a Marcelino, que estuvo a punto de ir a la guerra y trabajó sobre todo en el campo, muy dedicado a la ganadería. Si Leo es la protagonista ahora, Marcelino lo será el próximo 24 de mayo. Sumará entonces 101 años. Ya el año pasado los vecinos le dieron otro homenaje. Marcelino sacó su vena flamenca ante los presentes y recordó al cantaor Manuel Vallejo y sus bulerías de 1935.

Mientras más te quiero yo

más mala eres tú para mí;

explícame la razón,

por qué juegas tú así

con este corazón.

«Qué bonita es la alegría», entonaba Marcelino en plena actuación, un hombre de voz y oído privilegiados pero al que los achaques de la edad comienzan a pasar factura, admite su hija. Leo solo pone facilidades para que HOY se haga eco de la celebración de su cumpleaños centenario. «Estoy de community manager en estos días», bromea su hija. «Mantiene una lucidez asombrosa. Ella decide y elige, como debe ser», detalla.

No fue un cumpleaños más. Tuvo regalos, se reunió con toda la familia y la visita de los vecinos la emocionó. Además, sigue la fiesta. Pese a sus 100 años «le encantan Internet y las redes sociales», por lo que no duda en conectarse y ver mensajes y felicitaciones. De hecho, ha habido «inesperados encuentros telemáticos». Su gran memoria, su presencia física y su buen ánimo casi ponen en duda su edad. Pero el DNI no engaña. Y el de Marcelino tampoco. Los dos celebran estos días sus 200 años.