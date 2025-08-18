Manolo García iniciará en Cáceres el 2 de noviembre su nueva gira por teatros El cantante recorrerá 16 ciudades españolas a finales de este año y principios de 2026 para presentar su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros', que se publica el 31 de octubre

Manolo García iniciará en Cáceres el 2 de noviembre una gira por teatros de 16 ciudades españolas a finales de 2025 para presentar su décimo disco en solitario, 'Drapaires Poligoneros', que verá la luz el 31 de octubre. La ruta terminará en Sevilla el 15 de enero de 2026, según han informado los impulsores de la gira en un comunicado de este lunes.

Además de Cáceres y Sevilla, la gira pasará por Pozoblanco (Córdoba), San Sebastián, Pamplona, Santiago de Compostela, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Granada, Valencia, Madrid, Albacete y La Línea de la Concepción (Cádiz), recoge Europa Press

La idea del cantante es hacer hincapié en las nuevas canciones a la vez que hace una «revisión concienzuda» de su primer trabajo en solitario, 'Arena en los bolsillos'.

Las entradas saldrán a la venta el martes de 23 de septiembre en la web de Manolo García.