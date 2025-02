Un mano a mano entre Emilio de Justo y Talavante encabeza la feria taurina de Cáceres

Los extremeños Emilio de Justo y Alejandro Talavante encabezarán la feria taurina de Cáceres en un mano a mano el domingo 2 de junio con ... toros de La Quinta, Garcigrande y El Pilar. El regreso de los festejos a la capital cacereña cinco años después contará también con una corrida mixta con los matadores Juan Ortega y Morante de la Puebla y el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que ha sido adelantada al viernes 31 de mayo, festivo en Cáceres, para evitar coincidir con la final de la Liga de Campeones de fútbol que se disputa el 1 de junio. Lidiarán ganado de Domingo Hernández y Murube.

Los carteles se presentaron este viernes durante una gala en el Gran Teatro organizada por Lances de Futuro, la empresa que se ha adjudicado la gestión de la plaza de toros cacereña, y en la que sobrevoló la polémica suscitada por el anuncio del Ministerio de Cultura de eliminar el premio nacional de Tauromaquia. «Esto es una dictadura», dijo a los medios antes de empezar el acto el empresario José María Garzón, propietario de Lances de Futuro.

En la gala estuvo presente Juan Ortega, uno de los toreros que actuarán en la mixta del día 31. Su inclusión en los carteles de Cáceres se venía dando por hecha en los entornos taurinos desde que se supo que Lances de Futuro se adjudicaba La Era de los Mártires, ya que es el único matador que apodera José María Garzón.

Ampliar El torero Juan Ortega durante su intervención en la gala en el Gran Teatro. Jorge Rey

Tampoco ha sido una sorpresa la presencia de Emilio de Justo, nacido en Torrejoncillo en 1983 y que tomo la alternativa en Cáceres en 2007, precisamente de manos de Alejandro Talavante. Tras varios años tratando de destacar en el escalafón, fue a partir de 2018 cuando su carrera recibió el empujón definitivo con destacadas actuaciones en Madrid. Desde entonces se mantiene como uno de los toreros más cotizados. Fue además, junto con Juan Mora, el último que se vistió de luces en la plaza de toros de Cáceres, en junio de 2019.

Ampliar Jairo Miguel pasa ante los manifestantes antitaurinos vestido de luces. Jorge Rey

Protesta de Jairo Miguel

La sorpresa de la tarde-noche la dio el torero cacereño Jairo Miguel, que se presentó en el Gran Teatro vestido de luces como protesta por no haber sido incluido en los carteles. «Soy el único torero local cacereño y me duele muchísimo que no se me haya tenido en cuenta para estar en la reapertura de la plaza de mi ciudad, creo que es algo que me he ganado», afirmó ante la prensa antes del acto, y después de hablar entre otros con el alcalde, Rafael Mateos, para expresarle su malestar.

Durante la semana se había venido compartiendo en redes sociales y sistemas de mensajería una convocatoria sin firma para protestar a las puertas del Gran Teatro contra los festejos taurinos. Acudieron una decena de personas vestidas de negro y con pancartas en contra del regreso de los toros a Cáceres.

El contrato con Lances de Futuro, que ya gestionó la plaza de toros de Cáceres en 2014 y 2015, se ha firmado por un año prorrogable por otro más. El Ayuntamiento aporta 40.000 euros anuales en concepto de ayuda a los gastos de explotación. Los precios de las entradas van desde los 25 euros para las localidades reducidas de jubilados y desempleados, hasta los 95 euros de las barreras de sombra. La empresa tendrá que entregar de manera gratuita al Ayuntamiento 100 entradas, al menos 50 de ellas ubicadas en el tendido de sombra.

Mientras tanto, el Ayuntamiento avanza en el acondicionamiento de la plaza de toros de la Era de los Mártires para que todo esté listo para la celebración de las corridas de toros. Los trabajos consisten en tratar la zona de las gradas evitar filtraciones de agua, pintar las localidades, reponer las tablas del ruedo en mal estado, recuperar el albero, reponer puertas y reacondicionar los baños.