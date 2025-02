Lluís Ballester: «La sociedad no es consciente de la gravedad del acceso de los menores al porno»

Ante una salón de actos lleno, el doctor en Sociología Lluís Ballester Brage, de la Universidad de las Islas Baleares, realizó este miércoles una brillante ... exposición de la relación entre el abuso de la pornografía y la violencia sexual. En un momento de su disertación apagó las luces de la sala y proyectó una escena de la serie 'Euphoria', en la que dos jóvenes empiezan a mantener sexo, y mientras realizan el coito él le aprieta el cuello a ella, que se agobia al temer por su vida porque le falta el aire. Cuando logra zafarse de su agresor y le pregunta porqué intentaba ahogarla, él no entiende que no le guste porque había visto en vídeos porno que eso daba placer a las mujeres. «Ella ha reaccionado bien y ha terminado con una relación sexual violenta –explicó Ballester–, pero habrá mujeres que en la misma situación han aguantado, y hasta han mentido diciendo a su pareja que le ha gustado».

El público que participaba, en la Casa de la Mujer, en el seminario de la relación entre la pornografía y la violencia sexual se mostraba sorprendido con los datos que ofrecía el ponente: «La mitad de los jóvenes de 14 a 17 años consumen pornografía en internet»; «la memoria de la Fiscalía General del Estado señala que en 2010 hubo en España 23.000 denuncias por abuso sexual de menores online, nueve años después las denuncias ya fueron 725.000. ¡Una barbaridad, de 23.000 a 725.000!», «Hay que tener claro que cuando en un vídeo porno se muestra violencia, esa violencia es real».

Una vez terminada su ponencia organizada por la Asociación de Derechos Humanos y el Instituto de la Mujer de Extremadura, Ballester fue premiado con una larga ovación.

–¿Cuándo empezó el problema del consumo de la pornografía por menores?

–En el 2008, con las tecnologías de cuarta generación, se empezó a potenciar el gran negocio de la pornografía, y muchas empresas que hacían pornografía en papel o en el cine pasaron a la pornografía digital. Se posicionaron unas once empresas mundiales que son las que tienen capital suficiente como para poder montar estos negocios brutales, aunque hay colaboradores y pequeños chiringuitos en todo el mundo. No deja de aumentar y todos los datos policiales internacionales señalan como crecen los delitos conectados con el desarrollo de la pornografía, como el delito de explotación sexual de menores. Está creciendo mucho, y se está convirtiendo en un producto de consumo masivo para todo el mundo, pero especialmente para adolescentes y jóvenes, ayudado por la banalización, porque hay mucha gente colaborando en quitarle importancia, y la verdad es que ahora está llegando a unos niveles muy importantes. Las sociedades científicas de salud en la adolescencia y juventud están diciendo que estamos en una situación de urgencia.

–Cada vez hay más casos de violadores menores. Esta semana salía a la luz una violación de un menor de Cáceres a una amiga de su pandilla de menos de 16 años. ¿La sociedad es consciente del problema?

–La sociedad no es consciente de la gravedad del acceso a la pornografía por los menores. Cuando hablamos con padres y madres vemos que no. Hay un último estudio con 2.500 familias, y no llegaba al 20% los padres que eran conscientes de que sus hijos consumían pornografía. O no se quiere reconocer porque nos da vergüenza como padres o madres, o lo sabemos y lo banalizamos. Le quitan importancia. Hay que trabajar para señalar a la sociedad que esto existe, que está produciendo daños. Que no deja de crecer y se está sofisticando.

–¿Cómo se puede controlar?

–Hay canales de la policía para denunciar vídeos extremos, pero eso es una gota de agua en la inmensidad del océano, porque en cualquier canal los vídeos se miden por miles. Habría que hacer otro tipo de normativa. Hay una legislación del 2022, la de Comunicación General Audiovisual en España, que atribuye las competencias a los consejos audiovisuales autonómicos, que son los responsables de regular lo que nos llega por pantallas, por cine y televisión; pero todavía no ha entrado a regular el porno digital. Tienen que hacerlo. Lo está haciendo muy bien el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Cataluña; pero no tienen capacidad ejecutiva, son órganos consultivos. Con la legislación que tenemos podríamos perseguir a los ejecutivos de las grandes compañías que están distribuyendo, poniendo al libre acceso a menores de edad pornografía que promueve odio, con explotación de menores, de miles de vídeos con adolescentes, etcétera, etcétera. Habría que hacerlo.

–Además de denunciar, también es importante educar...

–Es urgente una educación digital en el conjunto de la población, y es urgente una educación de los afectos, de las emociones, de las relaciones, de la sexualidad.