«Llamé a mi familia y a mis amigas para contarles que había dado el premio 'gordo'» María Luisa Muriel, vendedora de la ONCE, reparte en Cáceres 400.000 euros del sorteo extraordinario de verano

María Luisa Muriel Criado, vendedora de la ONCE, este martes.

Lucía Monteserín Cáceres Martes, 16 de agosto 2022, 12:47 | Actualizado 16:02h. Comenta Compartir

El premio gordo del sorteo extraordinario de Verano de la ONCE ha dejado 400.000 euros en la ciudad de Cáceres. María Luisa Muriel Criado, vendedora con discapacidad, ha sido quien ha vendido estos cupones en sus puntos de venta habituales en el Paseo de Cánovas y en la Plaza Mayor de la capital cacereña.

«Tenía en el quiosco colgados los cupones el número y los vendí a última hora», explica Luisa este martes en declaraciones a HOY, haciendo memoria del día anterior. Esa misma noche revisó la lista de los premiados. «Cuando lo vi me dije que no podría creer lo que estaba viendo, que no podía ser el número que había vendido», menciona con ilusión y añade: «Llamé a mi familia, a mis amigas, contándoles que había dado el premio 'gordo'».

María Luisa lleva trabajando en la ONCE cinco años y este es el primer premio grande que reparte. «Otros días he vendido números ganadores con dos cifras o tres, pero este ha sido el primero de verdad grande», afirma. El número 10.231 ha sido el agraciado con la cuantiosa suma de dinero. «Mis compañeros me están contando que durante la mañana algunas personas se han acercado para preguntar dónde pueden cobrar el premio», finaliza Luisa.

Indica que algunos de esos boletos fueron vendidos a habituales que suelen acudir a los puestos, otros son desconocidos al tratarse de turistas extranjeros que puede que hayan tenido la suerte de que su viaje haya mejorado exponencialmente.

Se trata de un sorteo extraordinario que tiene un primer premio de 15.000.000 euros a las cinco cifras y la serie, 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras, 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras y 1.080.000 premios de seis euros a la última cifra, lo que implica un reembolso del coste del cupón. Además, hay dos premios adicionales: 10 de un millón de euros cada uno y 1.190 de 1.200 euros.

No solo Extremadura ha sido agraciada con estos cupones vendidos. El Sorteo Extraordinario de Verano también ha dejado varios millones de euros por toda la geografía española. Los 15 millones de euros de su premio mayor han ido a parar a Alicante, mientras que se ha repartido otros cinco millones en premios de segunda categoría a razón de un millón cada cupón en Getxo, Leganés, Sevilla, Valencia o Girona.