«Me he librado de milagro. Aparqué el coche y a los diez minutos le cayó el árbol encima»

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 15 de noviembre 2023, 21:23

«La verdad es que he tenido suerte. Me he librado de milagro, porque aparqué el coche a las nueve menos cinco de la mañana ... y a los diez minutos me dijeron que le había caído un árbol encima», afirma una trabajadora del Centro de Educación Especial Proa de Cáceres, que este miércoles por la mañana aparcó su vehículo en donde lo suelen hacer los empleados de este centro dependiente de la Junta de Extremadura y, sin hacer viento ni llover, le ha caído encima un árbol de grandes dimensiones, causándole bastantes daños en el vehículo. «Es un árbol muy grande y por lo visto se cayó al no aguantar el peso, al tener las raíces muy superficiales», indicó la afectada.

Al lugar del suceso acudió la Policía Local, teniendo que intervenir trabajadores del servicio de parques y jardines quitar las ramas del coche y trocear el árbol caído. Los daños en el coche son en la carrocería y se ha roto el cristal de la luna delantera y un espejo retrovisor. Ni hacía viento ni llovía Precisamente a finales del pasado mes de octubre el Ayuntamiento encargó un informe a los técnicos municipales porque en un temporal de mediados de octubre se cayeron alrededor de un centenar de árboles en la ciudad. El alcalde, Rafael Mateos, indicó que muchos habían sido arrancados por el viento de raíz, y eso es algo que les había llamado mucho la atención. Lo curioso del gran árbol que ha caído en los aparcamientos de Proa es que el ejemplar se ha venido abajo cuando no hacía viento y no llovía. Expertos señalan que la caída de los árboles puede deberse a que no se podan, y la copa tiene mucho peso cuando las raíces son muy superficiales, otros señalan que en Cáceres hay muchos árboles que se encuentran en mal estado.

