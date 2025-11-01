Letras para alumbrar días oscuros en Cáceres

Nos hemos cubierto de oscuridad. Es la primera semana con el horario de invierno y seguro que todavía queda algún reloj por cambiar que nos ... recuerde que no hay verano que valga, que el estío ya quedó definitivamente enterrado por estas noches que nos asaltan a las 18.30 o antes. Los kioscos de castañas han vuelto a instalarse en las calles y también los disfraces del horror 'hallowinero' y los crisantemos de los cementerios. Vamos quemando etapas.

La semana nos ha dejado una de esas noticias que alegran y dan luz. El poeta y humanista cacereño Basilio Sánchez ha presentado su nuevo poemario, 'El buen lugar' definido como «un ensayo en fragmentos, rosario de citas y reflexiones literarias», que elevan la poesía a su dimensión filosófica primigenia, aquella donde la lectura y la escritura de versos devienen cosmovisión, oasis, ejercicio espiritual», señala la Asociación Cultural Norbanova, que organiza El Aula de la Palabra en donde el relevante poeta y médico, Premio Loewe, presentó su obra, publicada por la editorial Pretextos. La presentación corrió a cargo del profesor Miguel Ángel Lama, de la Universidad de Extremadura.

Nunca faltan los libros, y lo decimos siempre, en este Cáceres que aspira a convertirse en capital europea de la cultura en 2031. El Otoño Literario ha dejado un buen puñado de presentaciones en la ciudad. El martes Fran Martín dio a conocer 'El poeta del botánico', en el Ateneo de Cáceres a las 20:00 horas. El miércoles 29 Alberto Vázquez Cobián presentó 'Ventanas en la selva', mientras que el jueves Rosa López Casero alumbró 'Las manos vacías' y Raquel Gamero, 'Mis más bellas cicatrices' en Los 7 Jardines. Ayer fue el turno de Pilar Alcántara González con 'Letrisustos y Casimiedos' en el Ateneo de Cáceres.

Assumpta Serna y Scott Cleverdon junto al director de la ESAD, Ángel Jiménez. JORGE REY Compañeros de COU de la promoción del año 1975 en una comida de confraternización. HOY Presentación del libro 'Eclipse' en el Colegio de Médicos. HOY 1 /

El Colegio de Médicos también ha acogido esta semana la presentación de un libro. Se trata de 'Eclipse', una obra infantil de Soledad Serrano Monroy, ilustrado por Virginia Fernández y publicado por Apuleyo Ediciones. Según explica esta institución 'Eclipse' es un libro «que invita a reflexionar sobre valores esenciales como la bondad, la empatía, el respeto y la libertad de elección, ofreciendo una mirada luminosa y esperanzadora sobre el crecimiento personal y las emociones».

Todo lo recaudado por la venta del libro se destinará íntegramente a Aspace Cáceres, asociación dedicada a la atención y mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

No nos movemos del ámbito sanitario ya que la enfermera cacereña cacereña Paula Salamanca ha sido reconocida en los III Premios Nacionales de Enfermería del CGE en el ámbito gestor. Salamanca es coordinadora regional de Programas de Salud Comunitaria del Servicio Extremeño de Salud (SES); es enfermera desde 1998 y especialista en Familiar y Comunitaria desde 2022, detalla Europa Press.

Paula Salamanca coordinó al equipo que vacunó el primer día durante la pandemia en Extremadura y solicitó, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que con la técnica y material adecuados se pudiera extraer una dosis extra del vial de vacunación, siendo elevado al Consejo Interterritorial y aprobado su uso días después.

Su larga trayectoria profesional, la hacen ser experta gestora, además de en la Comunidad de Extremadura también en Portugal. Además, ha colaborado con diversas instituciones y organizaciones y ha recibido el premio a las 'Mejores Prácticas en la Experiencia del Paciente' de New Medical Economics a la Escuela de Cuidados y Salud de Extremadura en 2022.

Equipo de la clínica dental Garías y Delgado en la inauguración de su sede en la calle Clara Campoamor. CRISTINA NÚÑEZ La enfermera Paula Salamanca ha sido reconocida en los III Premios Nacionales de Enfermería del CGE. HOY Pilar Boyero habló de copla en la Universidad de Mayores. HOY 1 /

Vamos del ámbito sanitario al de la interpretación. Los actores Assumpta Serna y Scott Cleverdon estuvieron ayer en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), donde protagonizarán un encuentro con el alumnado del centro y presentaron 'Monólogos para protagonistas', donde recogen la experiencia de ambos como formadores de actores de cine. Assumpta Serna tiene una gran trayectoria internacional y ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar, Jorge Grau, Carlos Saura, Pilar Miró, Pedro Olea, Scott McGehee, Sam Fuller, David Siegel, Andrew Fleming, Oliver Hirschbiegel o M. Luisa Bemberg. Scott Cleverdon es coach, actor, director, guionista y profesor. Fundador de la Escuela Assumpta Serna y de la Fundación Internacional first team.

El sábado pasado en el Gran Hotel Don Manuel se reunió un grupo de ex alumnos que hicieron COU (el extinto Curso de Orientación Universitaria) en el colegio San Antonio en el año 1975, hace 50 años. Entre ellos participó historiador y columnista de HOY Alfonso Callejo, que destacó el buen ambiente de esta reunión.

Nunca se deja de aprender. La cantante y divulgadora Pilar Boyero estuvo esta semana en la Universidad de Mayores de la UEx dando clase sobre Historia de la copla.

Nos vamos con una apertura de postín. La clínica dental y de estética facial Garías y Delgado ha abierto su nuevo establecimiento en Clara Campoamor, un espacio con una llamativa estética y que ha transformado la que era una céntrica sede bancaria de Caja Extremadura en la ciudad. Tres años han tardado en ejecutar el proyecto desde que adquirieron el local, donde han hecho una gran obra. «Es algo muy rompedor, los que nos lo han montado nos han dicho que no han visto nada igual en Europa, señalaba la odontóloga Kika Delgado», una de sus directoras. El alcalde Rafa Mateos estuvo en este arranque. ¡Hasta el sábado!