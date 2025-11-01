HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Basilio Sánchez presentó el jueves su nueva obra, 'El buen lugar' en la Biblioteca de Cáceres. JORGE REY
Letras para alumbrar días oscuros en Cáceres

La presentación del nuevo libro del poeta y humanista Basilio Sánchez se convirtió en el acto cultural de una semana en la que pasó por la ESAD la actriz Assumpta Serna y antiguos alumnos del San Antonio se reunieron para celebrar la vida

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 31 de octubre 2025

Nos hemos cubierto de oscuridad. Es la primera semana con el horario de invierno y seguro que todavía queda algún reloj por cambiar que nos ... recuerde que no hay verano que valga, que el estío ya quedó definitivamente enterrado por estas noches que nos asaltan a las 18.30 o antes. Los kioscos de castañas han vuelto a instalarse en las calles y también los disfraces del horror 'hallowinero' y los crisantemos de los cementerios. Vamos quemando etapas.

