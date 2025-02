«He sido leal a los principios del PP, para el que seguiré trabajando»

Belén Fernández: «Han quedado 3.502 entradas de la pista de patinaje sin entregar»

«Se han pagado más de 15.000 euros de dinero público en entradas que no se han entregado». Es la denuncia que ha hecho en el turno de ruegos y preguntas la concejala y portavoz socialista, Belén Fernández, en relación a la pista de patinaje que se instaló durante el periodo navideño en la Plaza Mayor. El PSOE ya había preguntado por ese contrato menor adjudicado al promotor en la Junta de Gobierno local. De esa forma se adquirían 4.500 entradas aunque en principio se iban a compensar con la tasa de ocupación de la vía pública. Finalmente no fue así y la mercantil debía abonar unos 29.000 euros en tasas mientras que el Ayuntamiento adquiría 4.500 localidades para la pista de hielo. Se iban a repartir entre familias desfavorecidas, pero según la concejala del grupo socialista, solo se han repartido 998. De esa forma, habrían quedado 3.502 sin uso, se han quedado «sin entregar», denuncia el PSOE. «No se ha asumido el éxito de la Navidad de Cáceres. Se lo digo con respeto y cariño. Hacía años que no se vivía una Navidad así. Lo dicen los vecinos y los empresarios», le ha respondido el alcalde. Rafael Mateos ha insistido en que los expedientes están a disposición de la oposición. «Se han pedido que se liquiden las tasas. Las tasas se tienen que poner al cobro y se tienen que liquidar», ha abundado Mateos. Respecto a las entradas, ha puntualizado que el primer acuerdo fue una compensación de deuda, pero luego se cambió por recomendación del servicio de Renta. «Se hizo un contrato menor y no se pidieron tres ofertas porque solo había una pista de hielo, era en exclusiva para el empresario de la pista. Las entradas se pusieron a disposición del IMAS. Y así ha sido», ha informado. Su versión es que las entradas han estado a disposición de las familias. «Si han sobrado entradas, lo lamentamos. Peor hubiera sido que familias se hubieran quedado sin poder acudir a la pista de patinaje», ha incidido el regidor.