Lances de Futuro anuncia este martes si presenta oferta para organizar los toros en Cáceres

C. M.

La empresa Lances de Futuro tiene previsto anunciar este martes si presenta finalmente una oferta para organizar los festejos taurinos de la Feria de San ... Fernando, una vez que ha recibido ya la invitación del Ayuntamiento para hacerlo. La empresa sevillana es la única candidata que queda en el concurso público convocado para gestionar la plaza después de que la otra aspirante Iberia Toros, fuera excluida por no corregir los errores detectados en la documentación.

El propietario de Lances de Futuro, José María Garzón, visitó este lunes la plaza de toros cacereña para conocer su estado actual y ultimar con el Ayuntamiento lo que, previsiblemente, será la presentación de su oferta. «Hoy soy un poco más optimista», declaró Garzón a HOY tras la visita. El empresario había advertido la semana pasada de que la posibilidad de asumir la gestión del coso se estaba «complicando mucho» debido a los plazos , ya que quedan poco más de dos meses para la Feria de San Fernando y aún no se ha adjudicado.

José María Garzón dijo que en las horas siguientes tenía previsto reunirse con su equipo para tomar una decisión definitiva sobre si presentan o no la oferta, lo cual comunicarán a lo largo de la jornada de este martes. De esa decisión dependerá que haya o no toros en las ferias de Cáceres por primera vez en cinco años.

Estado de la plaza

Lo que no ha causado en absoluto una buena impresión al empresario es el estado en el que se encuentra el coso de La Era de los Mártires, al que no había regresado desde que Lances de Futuro lo gestionó por última vez en el año 2015. «Es una vergüenza cómo ha dejado la plaza el anterior gobierno municipal, está completamente abandonada», afirmó ayer después de la visita. Recordó además que se trata de un edificio declarado bien de interés cultural y que su propietario, que es el Ayuntamiento, tiene la obligación legal de conservarlo en buenas condiciones «aunque no sea para que haya toros».

Hay que recordar que la plaza se sometió a una reforma entre los años 2022 y 2023, sufragada en su mayor parte por la Diputación de Cáceres, que consistió en renovar la cubierta, ya que la antigua corría riesgo de colapso según los informes técnicos. El Ayuntamiento ha contratado ahora por 40.000 euros unos trabajos de mejora con los que pretende que pueda estar en condiciones para acoger los festejos de San Fernando el 1 y 2 de junio.

Hay prevista para más adelante una reforma integral que el Consistorio calcula en unos tres millones de euros, que espera sufragar con fondos ministeriales del 2% cultural.