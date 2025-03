La Laboral de Cáceres pide prescindir de la FP básica de albañilería por la conflictividad de los alumnos

El IES Universidad Laboral ha solicitado a la Consejería de Educación una medida expeditiva y muy poco habitual para erradicar un problema de convivencia: que ... se elimine el Grado Básico de albañilería (su nombre oficial es título profesional básico en reforma y mantenimiento de edificios), un ciclo por el cual el estudiante obtiene, en dos cursos, el título de la ESO además de formación para desempeñar trabajos de peón de albañil.

El motivo principal, tal y como detallan varios profesores del departamento de Obra Pública y Edificación de este centro público es la conflictividad de los alumnos y su indisciplina, lo cual genera situaciones con las que estos docentes difícilmente pueden lidiar, lamentan. Absentismo, conflictos entre alumnos y con los profesores, destrozo de mobiliario o incluso un robo que obligó a la Policía Nacional a acudir a este centro educativo dibujan un ambiente hostil en estas aulas.

Se trata de alumnos que, salvo excepciones, están allí «por obligación, no por voluntad propia», precisan estos docentes, cuyo departamento votó solicitar a Educación la supresión del ciclo, un primer paso que corroboró el Consejo Escolar, en el que está representada toda la comunidad educativa de este instituto, el más populoso de la ciudad, con más de 1.500 alumnos y profesores de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El problema tiene muchas aristas y se resume en alumnos que están donde no quieren. La actual legislación obliga a los alumnos a permanecer en el sistema educativo hasta los 16 años, por lo cual en muchas ocasiones vienen derivados de otros centros de secundaria desde tercer curso de la ESO, detallan estos docentes. «Lo que sucede es que hay centros con alumnado que ofrece grandes retos en temas disciplinarios a los que se busca una vía de escape porque no saben lo que hacer con ellos y esa vía de escape es el grado básico en otro centro».

El alumno elige una formación que no siempre es la que se le asigna, y la albañilería no es en general atractiva. «Las familias no saben qué hacer con ellos, les interesa que tengan un sitio de referencia en el que por la mañana cuando su padre y su madre esté trabajando estén recogido». Pero falta, detalla, motivación e interés y los problemas menudean. «Se ven encorsetados por el sistema educativo pero tienen que continuar en él, y tienen una edad en la que puedes obligarles a que estén aquí».

Al no llenarse el ciclo de forma natural, «al final es el cajón de sastre al que van alumnos donde el sistema no sabe en donde meter». Hay un alto porcentaje de alumnos que llegan por orden judicial o de la Fiscalía de Menores, algunos procedentes de pisos tutelados. «Cuando un menor de edad comete un delito y el Juez de Menores le impone una medida, de contenido sancionador-educativo, está obligado a cumplirla», aclara la Fiscal Jefe provincial Marta Abellán.

Plazas libres

El ciclo, que se imparte desde hace años en este centro, aunque con diferentes denominaciones, consta de dos cursos. En primero hay 15 personas. A segundo llegan solo cinco o seis. Al quedar plazas libres también sucede que llegan alumnos de otros centros educativos a mitad de curso.

Los profesores consultados por este diario indican que se ven desarmados para afrontar las situaciones que se plantean. «Yo estoy preparado para dar mis clases en un clima normal, aunque haya algún reto, pero no estamos preparados para entrar en un clima que en muchas ocasiones es hostil; se tensan las relaciones entre los mismos alumnos y con los docentes».

La situación adquiere un grado más de complicación con los talleres, que duran tres horas y en la que tienen que poner en práctica, en espacios al aire libre, la teoría. «Se hacen trabajos y se utilizan herramientas que llevan un cierto riesgo», remarca uno de los docentes de este departamento. Y se da el caso de que mientras un profesor controla a un alumno, otros hacen un mal uso de la herramienta.

La Consejería de Educación de la Junta no ha respondido a la petición de este diario sobre la petición del IES Universidad Laboral. Encima de la mesa está, pues, si se suprimirá.