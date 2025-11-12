El Kanka cerrará en la ciudad su próxima gira el 12 de diciembre de 2026

Redacción CÁCERES. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Kanka ha anunciado nueva gira para 2026, titulada ‘La calma’, en la que presentará su nuevo disco en ciudades españolas como Sevilla, Barcelona, Zaragoza o Cáceres, donde cerrará la gira el 12 de diciembre del próximo año en el Palacio de Congresos.

El tour de El Kanka arrancará el 6 de marzo en Sevilla, y continuará el 18 de marzo en Barcelona, el 20 de marzo en Girona, el 18 de abril en Alicante, el 22 de abril en Granada, el 5 de junio en Zaragoza, el 6 de junio en Vitoria-Gasteiz, el 3 de octubre en Gijón, el 7 de noviembre en Logroño y, por último, el 12 de diciembre en el Palacio de Congresos cacereño.