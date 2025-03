La Junta Electoral 'coloca' por error a Álvaro Jaén como candidato de UP a la alcaldía de Cáceres

«Ha sido un error de la Junta Electoral y nos han dicho que van a intentar solucionarlo, pero han pasado las horas y seguimos ... igual». La explicación es de Consolación López Balset, concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Cáceres y candidata a la alcaldía. En las listas provisionales que publicó inicialmente el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) aparecía como número 1, sin embargo este martes, ya en la publicación definitiva, no. Quedaba desplazada a la posición número 2, mientras que el primer puesto era para su compañero Álvaro Jaén.

Ese 'baile' de posiciones se advirtió en la formación morada a primera hora y así se hizo constar. «Nos pusimos en contacto con la Junta Electoral de la zona de Cáceres y reconocieron que se habían equivocado. No sabemos los detalles de lo que ha pasado, pero es muy extraño. Sobre todo porque aún no tenemos notificación de que se haya solucionado», detalla Consolación López. Ejerce como portavoz municipal de UP desde 2015.

Luis García, portavoz del Círculo Podemos Cáceres, insistió en que ese error de la Junta Electoral debería corregirse «de inmediato» y que no tiene ningún recorrido, opina, que se trate de listas definitivas ya sin posibilidad de cambios. «Merece una respuesta y solución inmediata», analizan desde Unidas Podemos en Cáceres, donde indican que no tienen constancia de errores similares y mucho menos con incidencia en un cambio de candidato.

«Tenemos los carteles, está todo preparado. No va a poner la Junta Electoral a nuestro candidato a la alcaldía», se apuntaba ayer desde las filas de UP, donde inicialmente se pensaba que todo quedaría resuelto en poco tiempo.

No obstante, a medida que fue pasando el tiempo y la lista de la candidatura no se corregía ni llegaba ninguna comunicación oficial aumentaban los nervios. En UP esperan que a lo largo de este miércoles ya haya una solución definitiva y la candidata vuelva a ser Consolación López, con Álvaro Jaén como número 2.

«La gente se ha montado teorías de la conspiración y ha llegado a hablar de problemas internos, pero no ha habido nada de nada, solo un error de la Junta Electoral que estamos esperando que subsane», zanja la concejala, que aspira a cumplir tras el 28-M una tercera legislatura municipal.

No se descarta que el asunto entre en el ámbito judicial con un recurso contencioso-administrativo si la solución se demora, admiten en el partido.