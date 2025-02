El juez exime a una cacereña de pagar dos millones por avalar a la empresa de su marido

Avaló con su nómina de funcionaria los préstamos a una empresa del sector de la construcción de su marido y al quebrar se vio con ... una deuda de dos millones a la que tenía hacía frente, como un goteo, con una mensualidad de 300 euros que tenía que afrontar con su salario. Y así durante 12 años, por lo que llegó a pagar más de 43.000 euros.

Recurrió a la justicia y ha resultado exonerada de ese pago. Un auto dictado el pasado miércoles el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cáceres acordó la cancelación de esta deuda en virtud de la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo que permite la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social y que en última instancia, como en este caso, puede producir la exoneración de la deuda si es verificable que la persona es incapaz de saldarla sin poner en peligro su patrimonio presente y futuro .

«Es novedosa en Extremadura porque es una cuantía bastante importante y también porque se ha conseguido en un tiempo récord, en cuatro meses desde que lo solicitamos lo hemos logrado», señala el abogado Gustavo Gómez Vázquez, que se ha encargado de este caso. «Desde el año 2015 había algo parecido a lo que existe actualmente, pero ha habido varias modificaciones legislativas que han ido en beneficio del deudor, en el sentido de facilitarle las posibilidades o ser más ágil en el procedimiento y abarcar el mayor número de deuda posible», explica este letrado de Badajoz.

La mujer podrá salir del fichero de morosos en el que se encontraba por la deuda contraida por su marido

«La empresa cesó tras la crisis de la construcción y las entidades bancarias que han reclamado la deuda le embargaron la nómina, todos los meses se le restaba de su salario una cantidad, que ha ido pagando forzosamente, pero una deuda de cuatro millones de euros ni viviendo cuatro veces la puedes saldar», indica Gómez Vázquez. El embargo se produce siempre de una forma proporcional, en función de lo que se gane, hay una parte de la nómina que es inembargable.

Al haber desaparecido la empresa y al resultar ella exonerada del pago del pasivo satisfecho, los acreedores no tendrán a quien cobrar, aunque el dinero que le ha sido embargado ya no lo recuperará, en este caso «ya no hay vuelta atrás», aunque podrá salir de todos los ficheros de morosos en los que en la actualidad se encontraba y que perjudicaban su situación financiera, como obtener financiación o contratar con cualquier empresa.