Jueves de poesía y bosques en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 23 de marzo 2024, 09:51

Vivimos con tal sobredosis de ''días de', que a veces pierden su efectividad y terminan convirtiéndose en algo rutinario a lo que no hacemos demasiado ... caso. Esta semana el día gordo ha sido el del padre, aunque aquí en Cáceres fue un martes mondo y lirondo de invierno sin brillo alguno, no festivo como en la capital hermana, Badajoz. No pasa nada, las redes han reventado de homenajes a los progenitores y nadie parece tener un padre bueno y normal, sino el mejor. Y al ver tantos mejores uno duda. ¿Cuál será el verdadero rey de la excelencia paternal? ¡Felicidades a todos ellos con sus virtudes y sus imperfecciones!

El miércoles a las cuatro de la mañana, ni antes ni después, entró la primavera y ese mismo día se celebró el Día Mundial de la narración oral. El Palacio de la Isla acogió un acto protagonizado por cuentacuentos que forman parte de la Asociación Nacional de narradores orales. Estuvieron narrando historias María Fraile, Pep Bruno, Sandra Cerezo y Carmen Ibarlucea, en una sesión para público adulto. Porque sí, tendemos a pensar que solo de pequeños nos cuentan cuentos, pero en realidad nos pasamos la vida contándonoslos unos a otros, como defiende el escritor extremeño Luis Landero. Qué sería de la vida si no nos la contáramos y si en ese contar no introdujéramos gotas de fantasía, un poquito de ficción para animar la historia. Esta «fiesta mayor de la palabra dicha», como es considerado este día mundial se instauró el 20 de marzo de 1991 para festejar el equinoccio de primavera. El día siguiente, el 21, fue el Día de la poesía y de los bosques, todo en uno. La agenda se llenó de olor a pino y de endecasílabos, de belleza concentrada en unas líneas. La naturaleza y la literatura se dan la mano no pocas veces y si hablamos de poesía en Cáceres no podemos dejar de citar a la asociación cultural Amigos de la estatua de José María Gabriel y Galán. Ellos conmemoraron en el paseo de Cánovas una jornada «para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía», explicaban en su presentación. El poeta Cruz Díaz Marcos, recientemente fallecido, fue el homenajeado de esta jornada, en la que participó alumnado del colegio La Asunción, la asociación Aspainca, la escuela de música y danza Antonio Luis Suárez Barquero, el profesor Vicente Rodríguez Lázaro y el grupo de teatro emprendedoras de Aldea Moret. No faltó el taller de sonrisas con el humorista Franquete y la actuación de los cantautores Matía Simón y Federico Rincón. Se llevó a cabo una exposición histórica de poemas ganadores del concurso escolar Gabriel y Galán y el taller 'Yunque y poesía'. En el acto estuvo el nieto del poeta de la estatua de Cánovas, que se llama José María Gabriel y Galán, que tiene 92 años y su hija María. Fundiendo poesía y bosques la Biblioteca Pública acogió en II encuentro poético de la Ribera, que estaba previsto que se celebrara en la Huerta del Conde pero que la previsión de lluvia obligó a mover a un espacio bajo techo. Todo el que lo deseó pudo declamar un poema relacionado con esta convocatoria. No se acabaron aquí los días especiales. El día 21, junto con la poesía y los bosques, también se celebró el día de las personas con síndrome de Down. Lo celebraron el martes en el paseo de Cánovas con diferentes talleres ocupacionales, una exhibición de zumba, otra de baloncesto y la lectura de un manifiesto. Dejamos los días mundiales y nos vamos a la sala El Brocense, que el jueves inauguró exposición de altura. La firma la artista cacereña Isabel León y se titula 'Toma y Daca y el dilema del prisionero iterado'. En su inauguración se pudo presenciar en vivo la performance titulada 'Sesenta y dos kilos y medio'. Belleartes, que sigue regalándonos una abundante programación cultural y muchas exposiciones. El pasado jueves se inauguró la exposición de Claudia Corrales Payeras 'Entretejiendo espacios: explorando el paisaje y lo doméstico'. Se trata de una joven extremeña que «ha encontrado en la fotografía, el arte textil, el vídeo y el sonido una manera de expresar sus ideas con claridad, aunque también disfruta del dibujo, la pintura y la escultura», cuenta la nota de prensa deesta organización. Esta exposición puede verse hasta el próximo 7 de abril. La propuesta que se puede ver en la Sala de Arte El Brocense se compone de una veintena de vídeo-acciones que la artista ha realizado en colaboración con otras personas a las que une algún tipo de vínculo afectivo —familiar, profesional o de amistad—, informa la institución provincial. Cambiamos de tercio. El Palacio de la Isla, un verdadero foco de la cultura local, acogió el jueves la presentación del libro 'La espada en la frontera. Repercusiones de las guerras entre España y Portugal y en los confines de sus imperios en América (1700-1801), que firma el historiador Jorge Cordero Casquero. Junto a él estuvo Diego Vicente Sánchez, también historiador y miembro del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura. Esta semana también ha habido una cena de despedida. Se trata de la de Juan Martel Gómez como Jefe del centro de formación de tropa número 1, del Cefot. Martel se vio acompañado de distintos representantes institucionales de la ciudad como el alcalde, Rafael Mateos, o el subdelegado del gobierno en Cáceres José Antonio García. De adiós a adiós, toca ahora despedirse con olor a torrijas. Es Semana Santa. ¡Hasta el próximo sábado!

