Juan Dávila y las entradas por cero euros del concejal de Cáceres

El pasado mes de marzo, concretamente el fin de semana del 21 al 23 del citado mes, el showman madrileño Juan Dávila estuvo en Cáceres, agotando las entradas de viernes a domingo.

Entre los muchos espectadores que quisieron acercarse al Palacio de Congresos con su espectáculo 'El Palacio del Pecado' estaba Jorge Lorenzo Suárez Moreno, Concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, en el cual está al frente el Partido Popular, con Rafael Antonio Mateos Pizarro como primer edil.

En un momento del espectáculo Dávila recordó que entre el público se encontraba el concejal cacereño y le llamó al escenario donde después de preguntarle si era concejal de Cáceres le preguntó si había pagado, contestando el cacereño que había pagado su hermano, quien subió al escenario también por petición del cómico.

«¿Has comprado las entradas?, preguntó Dávila, a lo que el hermano del concejal cacereño contestó que las había comprado él. Mientras Dávila le pedía a este que le enseñara las entradas Jorge Lorenzo, que estaba a su espalda, estaba manipulando su teléfono móvil, situación que no pasó desapercibida para el cómido, que le preguntó a quién llamaba. «A nadie, a nadie», se apresuró a contestar el concejal, si bien su atención volvió al teléfono del hermano para comprobar las entradas.

«A ver, fila 1, asiento 3, 0 euros», leyó Dávila en el móvil del concejal, mientras este le mira serio y el concejal cacereño mira desde atrás con una sonrisa. «Claro, las he comprado», señala el hermano tras lo que el presentador asiente con gesto irónico, a lo que el hermano del concejal rompe a reír al igual que el presentador y su hermano.

Ante la situación, el hermano del concejal confesó que se las había enviado su hermano por WhatsApp.

«O sea, que cuando te he visto con el teléfono le estabas mandando las entradas a tu hermano. Eso es un delator. Se las has mandado, ¿no?», insistió el cómico y ante la nueva negativa pidió ver el móvil del concejal, que terminó confesando que sí, que se las había enviado por WhatsApp. «Es muy fácil hacer confesar a uno del PP», finalizó Dávila.

Aunque esto sucedió durante la parada de Juan Dávila en Cáceres ha sido ahora cuando el showman ha compartido el vídeo del momento en sus redes sociales bajo el título de «Aquí sale la verdad, seas del PP o de SUMAR. ¡CÁCERES PECANDO!», el cual ha sido muy compartido y ha recibido una gran cantidad de comentarios y reacciones en pocas horas.

Unas entradas pagadas finalmente por Bizum

Entre los muchos comentarios que ha recibido la publicación hay uno que explica cómo finaliza la situación. El usuario de Instagram Manuelmg-04 señaló «Ver esto en directo fue espectacular y el desenlace mejor todavía», lo que explica en un segundo comentario tras la petición de otro usuario, señalando «le obligan a los hermanos a hacerle un bizum a uno del público jajaja, de lo que cuestan las entradas».

Otra usuaria señala en el mismo comentario «Lo meterán como gastos el mes que viene y a correr».

El showman, cómico y actor madrileño además de ex policía Juan Dávila, muy conocido por haber participado en canales tan conocidos como Paramount Comedy o Comedy Central, así como en series como 'El incidente', 'Acacias 38', 'Las chicas del cable' o 'Monos con pistola'.

Esta no ha sido la primera vez que ha pasado por Cáceres. La vez anterior, como explicó a este medio de comunicación en una entrevista que concedió en uno de los huecos que tuvo entre los 3 shows del pasado marzo, sacó al escenario a la misma presidenta de la Comunidad de Extremadura, María Guardiola. «Entró perfectamente en el juego, y sabiendo que es un contexto de humor. Al espectáculo vienen políticos, vienen todo tipo de profesiones, viene gente que no ha ido nunca al teatro y cuando he sacado a políticos lo han dado todo», explicó el cómico.