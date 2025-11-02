Las Jornadas Góticas celebran su décima y última edición

Redacción CÁCERES. Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las X Jornadas Góticas de Cáceres vuelven del 6 al 16 de noviembre centradas en el universo de H.P. Lovecraft. Esta actividad, organizada por las asociaciones culturales Norbanova y Letras Cascabeleras, llega a su fin tras el anuncio de la organización de que será la última edición que se celebre por el «gran esfuerzo» que supone.

La programación comenzará el jueves 6 con la proyección de la película ‘En la boca del miedo’ (1994) de John Carpenter, a las 19.30 horas, en la Filmoteca de Extremadura. El día 7 en el Palacio de la Isla se presentará el sello y la tarjeta postal dedicada a las jornadas y se llevará a cabo un homenaje a Fernando Jiménez Berrocal por sus diez años de colaboración. Ese mismo día, a las 19.30 horas en el Ateneo, tendrá lugar la conferencia inaugural denominada ‘De la sangre a la pluma: criminales y científicos que inspiraron la novela gótica’, a cargo de Drew Tuá.

El sábado 8 en el salón de actos de la Biblioteca Pública, se celebrará una actividad de cuentacuentos dirigida a público infantil a cargo de Pen Bruno con ‘Repelús de cuentos... con mucha risa’. El Palacio de la Isla acogerá el lunes 10 de noviembre la conferencia ‘A la búsqueda de los antiguos: Lovecraft en el cine’, a cargo del escritor Vicente Rodríguez Lázaro.

El martes, día 11 en la biblioteca tendrá lugar la conferencia ‘El cuervo: imagen y símbolo cultural’, y correrá a cargo del profesor Felipe Rodríguez Pérez. El miércoles se celebrará otra sobre ‘Mary Coroner y su relación con Jack el Destripador’ a cargo de Diego Vinagre Nevado. El día 13 en el Ateneo se desarrollará la X Velada Literaria Gótico-Romántica con micrófono abierto . En el curso de la velada se anunciarán los ganadores del IX Concurso de Microrrelatos Cáceres Gótica. Al día siguiente Fernando López Guisado, con el título ‘Siempre nos quedará Lovecraft: La influencia del horror cósmico en la cultura popular’. La tradicional visita guiada al cementerio viejo de Cáceres a cargo del cronista Fernando Jiménez Berrocal dará por terminadas estas Jornadas Góticas el día 16.