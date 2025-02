Joaquín Arimón dirigirá el hotel Hilton del Palacio de Godoy de Cáceres

El hotel Palacio de Godoy Curio Collection by Hilton de Cáceres, cuya apertura está prevista para mediados de abril, ya tiene director. Joaquín Arimón ... estará al frente de este establecimiento de cinco estrellas. Originario de Madrid, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector. Conoce Cáceres, ya que en 2013 asumió la dirección del hotel Palacio de los Arenales, también de cinco estrellas, situado en la carretera de Malpartida de Cáceres.

Durante los últimos ocho años ha dirigido diferentes complejos hoteleros en Baleares. Arimón ha sido seleccionado entre más de 300 candidatos que han optado al puesto, cuya oferta se publicó en verano.

A lo largo de su carrera, según la información facilitada a este diario, ha compaginado sus funciones directivas con las de consultor y formador en HBD para cadenas hoteleras internacionales como Meliá, Iberostar, Palladium, Princess, etc. También ha sido tutor del Máster de Dirección Hotelera de la Universidad Francisco de Vitoria (CESAE), donde ha impartido las asignaturas de Operativa Interna del Hotel, Excelencia en la Gestión Hotelera, Management de F&B, Operativa en Restauración, Alojamiento y Customer Relationship.

Ha trabajado además como consultor y formador para Derivalya, realizando cursos en línea y manuales de procedimientos para cadenas hoteleras como Vincci y Zenit Hotels. Asimismo, ha sido vocal de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME).

El proyecto

Casado con una cacereña, Arimón será el encargado de capitanear el primer hotel que Hilton abre en Extremadura. El hotel Palacio de Godoy será el tercer cinco estrellas de la capital, junto a Atrio y los Arenales.

Situado a escasos metros de la Plaza Mayor, este establecimiento quiere abrir sus puertas para la próxima Semana Santa, aunque todavía no admite reservas. No obstante, las obras exteriores todavía no han finalizado. Los trabajos se centran ahora en la zona del jardín, que permanecerá abierto el público.

El establecimiento contará con 73 habitaciones, spa, gimnasio, salones para reuniones y un restaurante con acceso desde la plaza del Duque (Cuatro Esquinas). El hotel es el resultado de la unión dos edificios, uno histórico del siglo XVI rehabilitado y uno nuevo. La inversión total realizada por la promotora del proyecto, Scipion Real Estate, ronda los 13 millones de euros.

El pasado mes de septiembre Hilton publicó la oferta de plazas para poner en marcha el hotel cacereño: 48. Buscaba, entre otros perfiles, seis cocineros que dominen la cocina internacional y los platos locales, tres mozos de equipaje, siete recepcionistas (dos de ellos de noche) y siete camareros. La convocatoria fue lanzada por Panoram Hotel Manager, una compañía especializada en gestión hotelera. Esta firma será la encargada de gestionar el hotel cacereño de forma integral. Es la responsable de formar su plantilla y, más tarde, de la puesta en marcha del establecimiento, además de ocuparse de su día a día una vez que abra sus puertas. En estos 48 puestos no estaba incluido el cargo de director, cuya oferta se publicó antes.