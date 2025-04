Jesús Noguero: «Además de actuar, en esta obra puedo besar al monstruo de las tablas que es Ana Belén»

Jesús Noguero tiene solo 58 años. Ya es una edad respetable, pero está muy lejos de la del personaje que encarnó este viernes en el ... Gran Teatro junto a Ana Belén en la obra 'Romeo y Julieta despiertan...', que vuelve a representarse el sábado a las 21.30 en el mismo sitio. El actor extremeño sustituye a José Luis Gómez en una de las obras estrella de este XXXIV Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que ayer se llenó hasta arriba para contemplar esa especie de secuela de la tragedia de Shakespeare, en la que Romeo y Julieta reviven tras su dramático final y se aman a edades crepusculares, más de 70 ella, unos 80 él.

Noguero, nacido en La Codosera, ensalzó ayer en rueda de prensa el amor a edades maduras. «Hay una negación del amor a esa edad, cuando en realidad el amor es una cuestión de madurez». Para él el amor, al principio, tiene muchos ingredientes «narcisistas» que impiden que «uno vea al otro y que se interese de verdad por el otro». Atribuyó al sistema capitalista que valores como «la juventud, el sexo, la pasión» sean utilizados para vender productos. E insistió. «Yo diría que el amor solo es posible en la edad madura, incluso el amor sensual, no solamente el amor de hermanos y la amistad, hay sitio para la sensualidad, que no es olímpica como cuando tienes 20 años, pero con cierto recorrido vital se está más en disposición para saber amar».

Noguero, con una amplia trayectoria (ha participado en películas como 'Princesas', de Fernando León, 'La voz dormida', de Benito Zambrano o 'La corona partida', de Jordi Frades, entre otras) mostró su fascinación por estar junto a Ana Belén en esta obra.

Noguero: «Yo diría que el amor solo es posible en la edad madura, incluso hay sitio para la sensualidad, aunque no sea olímpica»

«No solo actúo con un monstruo de las tablas, sino que beso a un monstruo de las tablas, yo he estado flipando, pero he flipado también con lo curranta, lo normal que es, con la paciencia que tiene, no es un tópico que los grandes de verdad sean gente muy humilde, aquí se cumple bastante». El intérprete se incorporó al proyecto para cubrir a José Luis Gómez en la gira por España. La obra se estrenó en el Teatro Español de Madrid el pasado 15 de abril.

Adaptación

Sobre la edad del actor y su adaptación a la obra explicó que se le dio muchas vueltas a la posibilidad de que su papel fuera un retrato de un señor de 80 años. «Rápidamente nos dimos cuenta que ese no era el camino, lo que finalmente se ha concretado es un mayor peso, un cierto cansancio, una cierta limitación en la movilidad, pero no hay un gran esfuerzo por caracterizar a un viejo, éste es un señor mayor que se cree que es un adolescente, hay algo de niño mayor que creo que funciona muy bien en el sentido de que rompe la temporalidad», indicó el actor pacense, que pone en pie la obra de E.L. Petschinka y que dirige Rafael Sánchez en la que también actúan José Luis Torrijo, Irene Rouco y David San José.