La jefatura de la Policía Local de Cáceres será ocupada por un intendente

80.000 euros para comprar 'talkies' y problemas para entrar en Viogén

A vueltas con los ' talkies ', los transmisores mediante los que los agentes entran en contacto con la centralita para comunicar las incidencias durante sus servicios. Ya hubo que recurrir a una contratación de urgencia para la cobertura del Womad y los problemas se han puesto otra vez de manifiesto en las últimas semanas. La Junta de Gobierno local en una de sus últimas reuniones aprobó la «urgente licitación de la contratación del 'Suministro de talkies y walkies para la Policía Local'». En el paquete de inversiones con cargo al remanente aparece una partida disponible con 80.000 euros, pero aún no se ha ejecutado. «Faltan 'talkies', tenemos ocho actualmente y además no funcionan bien. Esta cantidad es totalmente insuficiente a la hora de prestar servicio. No hay para todos. Las comunicaciones son fundamentales en todo trabajo policial», afirma José Luis Ruiz, de CSIF. Se fija también en otras inversiones pendientes y menciona la anunciada incorporación de la Policía Local al sistema Viogé n contra la violencia de género. «Entrar en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) es algo que nos parece perfecto, pero habrá que dotar de policías a ese sistema para que se pueda operar de una forma adecuada», inciden en el sindicato CSIF sobre las carencias de efectivos en la plantilla.