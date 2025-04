«Los jabalíes salieron en estampida desde el Paseo Alto para atacar a uno de mis perros»

Si no le hubiera defendido uno de sus dos perros, uno de raza pitbull, Juan Delfín Búrdalo y el otro perrito, habrían sido atacados por ... una piara de jabalíes en las proximidades de su vivienda, en la calle Los Milanos, asegura este vecino de Montesol, en Cáceres. Búrdalo afirma haberse topado hasta en una decena de ocasiones con los animales que merodean por esa zona. Se trata de los ejemplares divisados últimamente en las inmediaciones del Paseo Alto -un paisaje de matorral bajo- que se desplazan hasta las calles y parques de Mejostilla más próximos a la ronda Norte en busca de alimentos.

«La última vez que los vi fue el domingo pasado por la noche. Van en manadas y cada vez he visto a más juntos, creo que los grupos se han ido uniendo, hay desde rayones a jabalíes grandes», cuenta. «Por la noche he empezado a salir con mis animales sueltos, un pitbull y un perro pequeño, para que no me ataquen porque uno de los días si no es por el pitbull, que se tiró a la careta de uno de los jabalíes, nos habrían atacado», asegura este vecino. «Una de las veces creo que iban a por el pequeño porque salieron en estampida desde la colina del Paseo Alto», añade.

«Mi mujer ha dejado de sacar a los perros porque tiene miedo y en una ocasión intentaron atacar a una chica que iba paseando a su collie. Tuvimos que atenderla porque se puso muy nerviosa y la perrita se hizo pis», relata.

Vídeo. Una piara de jabalíes en las inmediaciones de Montesol hace unos días. hoy

Búrdalo pide medidas para disuadir a los animales del barrio en el que reside con su familia, pero no es partidario de provocarles la muerte con acciones como el tiro con arco, un método de control poblacional usado esta semana en el parque del Príncipe, donde arqueros de Fedexcaza abatieron a dos jabalíes de la piara de hasta once ejemplares que fue divisada este martes por los trabajadores del servicio de Jardines.

«No estoy a favor de que los maten, pero hay que gestionarlo por seguridad, porque es un animal salvaje y puede causar daños serios. Me consta que los repartidores en moto están muy preocupados porque se pueden cruzar y provocar un accidente grave», advierte.

Las traseras del cementerio y el parque Olivar de Montesol, junto las pistas deportivas Esperanza Mendoza, son algunos de los lugares en los que los residentes de esta barriada han coincidido, principalmente al atardecer, con las manadas de jabalíes. El Ayuntamiento ya ha comunicado que actuará en el Paseo Alto y otras zonas como la rotonda del Residencial Universidad y el entorno de la Residencia Asistida y la prisión, adonde los animales bajan desde la Montaña.