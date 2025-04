El Irish Fleadh de Cáceres arranca con cuatro conciertos y 'sessions' por la parte antigua

Los primeros instrumentos de música irlandesa se escucharon sonar este jueves en varios bares de Cáceres, en la previa del XX aniversario del Irish Fleadh ... . Las 'sessions', música espontánea en torno a una cerveza, es la seña de identidad de este festival, arraigado con fuerza en una ciudad que durante tres días se vuelve irlandesa. Este año, además, la atmósfera es más atlántica y hay previsión de lluvia sobre todo para el sábado, aunque según la organización no variará los planes ni las ubicaciones previstas. Su directora, Patricia Bravo, tilda de «maravilloso» el tiempo que anuncia la Aemet. Se ha instalado una carpa en el escenario de Santa María, para proteger la parte técnica. «Nadie se queja por la lluvia, nadie ha suspendido sus vuelos, al contrario, la gente dice que mucho mejor porque hace fresquito, no es un problema». El año pasado las temperaturas fueron particularmente altas.

Bravo especifica que las novedades de este año son la presencia extremeña en el programa y la presencia de gaiteros. 21 gaiteros de Valladolid llevarán a cabo el sábado a las 14 horas un pasacalles desde el Gran Teatro hasta Santa María. «La intención es empezar a introducir ese instrumento en Cáceres y que se note que hay gaiteros», indica Patricia.

Aunque este jueves se produjo esa especie de bautismo musical de este nuevo Fleadh, lo más nutrido empieza hoy viernes. La 'slow' session inicial tiene lugar a las 18.30 en el Foro de los Balbos o en los soportales del Ayuntamiento si llueve. El Gran Teatro acogerá el espectáculo 'Irish Treble, el viaje celta', a las ocho y media de la tarde. La Plaza de Santa María, el escenario central de esta cita, inicia sus conciertos a las 22 horas con Jig Kickers, al que seguirá Buiuoch. Cerrará el grupo Deira and Friends.

El sábado a las dos de la tarde llega a Santa María Ceili Band and Irish Treble para hacer bailar al público. A las tres y media de la tarde en la calle Moret se cocinará una paella. A las 20.30 horas el Gran Teatro da cabida al trío M´Airtin O´Connor. Otra vez en Santa María es el turno a las 22 horas de The New Cobblestones, al que seguirá Coila y el gran plato fuerte, a las doce de la noche, Kila. El Arco de la Estrella acogerá el domingo la session final.

Está en fase de producción el proyecto 'Pequeña Irlanda', que trata de que Cáceres ahonde en sus vínculos con el país gaélico y que se llevará a cabo durante todo el año.