La vía de servicio que exige Carreteras haría inviable el parque comercial de medianas en Cáceres

Responsables de la empresa Bogaris, que promueve el parque comercial de medianas superficies junto a Carrefour, acudieron este viernes a Cáceres para entrevistarse con el alcalde, Luis Salaya, y el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello. Se busca desbloquear la situación.

Las exigencias del Ministerio de Movilidad sobre los accesos al centro, en el que se anunció la apertura de Decathlon, mantienen sin avances una actuación que entró en el Ayuntamiento hace más de seis años y que no termina de despegar. Carreteras ha exigido una modificación en las entradas al no cumplirse la normativa y estima que debe ejecutarse una vía de servicio entre las dos rotondas, la de Donantes de Sangre y la que conecta con Virgen de Guadalupe y la N-630. La misma haría inviable el proyecto, según la promotora. Se buscan alternativas con la mediación municipal para que el parque comercial no encalle. Hay 100 empleos previstos.

Enrique Porta, director nacional de expansión de Bogaris, encabezó ayer la delegación que acudió al Consistorio. El concejal delegado de Urbanismo confirmó a consultas de HOY que el planteamiento que trasladó Carreteras sobre los accesos se ha convertido en el principal y último escollo. «Hemos hablado con Demarcación de Carreteras para ver una solución. De los proyectos comerciales que hay en marcha ahora este es el único que no se ha despejado del todo, pero lo que está dificultando la intervención no es una competencia municipal», reseña José Ramón Bello. Insiste en que desde el Gobierno local se está realizando un trabajo interlocución entre las partes para facilitar que el proyecto prospere.

«Estamos buscando la solución con el Ministerio y creo que vamos bien» JOSÉ RAMÓN BELLO Concejal de Urbanismo

«La cuestión es que la entrada y salida previstas no valen para la Demarcación de Carreteras, que quiere una vía de servicio, una especie de viario paralelo a la N-630. El problema es que una ejecución de esas características haría inviable la inversión para el promotor», añade el edil. Según ellos, es inviable –repite–. Estamos buscando la solución con el Ministerio y creo que vamos bien», concluye.

Varios centros

Lo que ha venido trasladando el Ministerio de Movilidad es que los accesos no cumplían lo recogido en la Ley de Carreteras. Este no ha sido el único inconveniente desde que en 2017 se aprobó la consulta de viabilidad.

También se planteó en su momento la necesidad de construir una pasarela que salvase la avenida del Ferrocarril y ha habido reclamaciones sobre la titularidad de los terrenos, que se atribuye Pronorba.

Los accesos y los flujos de tráfico no son un asunto menor. Hay que tener en cuenta que en esa zona se van a concentrar nada menos que cinco centros comerciales: Ruta de la Plata, Carrefour, Leroy Merlin, Way Cáceres y el de Bogaris.

«Actualmente no hay ninguna cuestión que afecte al Ayuntamiento, sino algunas cuestiones que ha puesto sobre la mesa, la Demarcación de Carreteras del Estado con respecto a los accesos», insistía ya el Consistorio hace unas semanas. Defiende que se está «trabajando en la medida de nuestras posibilidades en la búsqueda de las mejores soluciones para que sea posible el desarrollo comercial al mismo tiempo que no se generen problemas con respecto a esa carretera».