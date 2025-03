Investigan una denuncia por amenazas con armas por una montería en Rincón de Ballesteros

Tres personas aparecen denunciadas por un presunto delito de amenazas en las diligencias previas que se tramitan en los juzgados de Cáceres tras una montería. ... Se celebró el pasado 6 de diciembre en Rincón de Ballesteros, barriada de la capital pero situada a unos 40 kilómetros en dirección hacia el sur por la carretera de Mérida.

Los incidentes se relacionan con el uso de los terrenos de la pedanía para fines cinegéticos, lo que ha provocado enfrentamientos entre cazadores y miembros de la sociedad de colonos, reconoce la representante municipal, Francisca Belenes, que realiza las funciones de alcaldesa pedánea. Admite estar muy preocupada por el alcance y las consecuencias que puedan tener esos conflictos, ya que hay un ambiente «crispado», asume.

Mantiene uno de los propietarios de los terrenos con los que ha contactado este diario que el problema se debe a que no se respeta la prohibición de cazar en ellos, que además está señalizada. Eso ha llevado a que en una de las últimas cacerías fuese abatido un jabalí al borde mismo de su parcela, con el consiguiente riesgo, indica. «Se encontraba a unos siete metros y están las fotos y vídeos presentados en el juzgado», detalla.

«Me dijo: 'Hijo de puta, te tengo que matar', y luego pegó un tiro», asegura un vecino amenazado «Cuando hay monterías casi no salgo de casa por el temor que me entra», señala la regidora de Rincón de Ballesteros, con unos 90 vecinos

A ello se suman las amenazas que ha recibido («yo y otras personas más», añade) tras oponerse a las cacerías. Ello ha supuesto la intervención de la Guardia Civil, con el desplazamiento a Rincón de Ballesteros de efectivos del puesto de Casas de Don Antonio.

El asunto «ya se encuentra judicializado tras la correspondiente actuación de la Guardia Civil», reseña el portavoz de la Benemérita a consultas de HOY. La investigación se desarrolla en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 6 de Cáceres, «si bien está muy al inicio de la instrucción», confirma el Tribunal Superior e Justicia de Extremadura (TSJEx) a través de su gabinete de prensa.

Las amenazas se han producido de palabra y, según algunos consultados por este diario, también, con escopetas de caza, ya que se dio el caso, avanzan las mismas fuentes, de un hombre que llegó a alzar el arma y disparó al aire sin que se registrasen heridos. «'Hijo de puta, te tengo que matar', me dijo. Luego pegó un tiro. Yo iba en el coche», afirma este afectado.

Ampliar Imagen de la oveja a la que tirotearon y cortaron las orejas. HOY

La situación se ha agravado en las últimas semanas al aparecer muerta una oveja que era propiedad de una persona que está entre las que se oponen a las monterías. «Le han cortado las dos orejas y le pegaron un tiro. La Guardia Civil confirmó que la munición entró y salió del cuerpo del animal», indica este ganadero, que había observado que el rumiante llevaba demasiado tiempo inmóvil. Ese hecho también ha sido denunciado ante la Guardia Civil.

Fue la patrulla de Aldea del Cano la que había sido avisada y apreció «un disparo en una pata y las orejas cortadas», además de otro corte en la zona nasal, según consta en la denuncia formulada. Otros afectados añaden el caso de un perro maltratado. El Seprona ha sido alertado sobre una posible contaminación intencionada en una charca.

Diligencias

La Fiscalía Provincial aún no se ha pronunciado sobre estos sucesos, ya que el expediente se encuentra en una fase muy incipiente de la instrucción. «De momento no se ha practicado ninguna diligencia y no se ha adoptado ninguna medida cautelar, se incoarán previas y se practicarán diligencias», pero será a medida que se vaya avanzando en la investigación, inciden desde el TSJEx.

El juez no ha señalado a ninguna persona en calidad de investigada pero hay tres denunciadas. Una decena de vecinos pueden comparecer como testigos.

Preocupación

La representante municipal está muy preocupada. «Es una guerra entre varias personas y no sé cómo va a terminar. Las cacerías son legales. Tienen todos los papeles en regla como puede confirmar la Guardia Civil, pero el ambiente está muy enrarecido. Cualquier día alguien va a perder los nervios», reflexiona Francisca Belenes. «Me da miedo que esto se vaya de las manos y algún día pase algo grave», señala la alcaldesa pedánea.

En redes sociales, un vecino alude a «un grupo de pistoleros que en las monterías nos amenazan con rifles y después van a matar a nuestros animales».

Francisca Belenes coincide en que no es un asunto de competencia municipal, pero recuerda que Rincón de Ballesteros «es pequeño y nos conocemos todos» y los conflictos acaban minando la convivencia entre los escasos 90 residentes en la pedanía, lamenta.

«Cuando hay montería casi no salgo de casa por el temor que me entra», asume la regidora, que hace una llamada a la concordia y espera que los enfrentamientos concluyan. «Las monterías son necesarias para el pueblo. Pero se deben defender con argumentos no con violencia», opina.