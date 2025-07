Un incendio de pastos consume una parcela privada en Cáceres El Viejo

Verano e incendios de pastos parecen ir unidos indisolublemente. Los bomberos SEPEI sofocaron en la madrugada de este lunes un pequeño incendio de pastos en la barriada de Cáceres el Viejo. Dos vehículos, una bomba forestal pesada y un todoterreno y cuatro agentes acudieron hacia las cuatro de la mañana para sofocar el fuego, una acción que estuvo completada en aproximadamente un hora y para la que tuvieron que emplear unos dos mil litros de agua, según informa el jefe de bomberos. El punto exacto donde se produjo el incendio fue la calle Adelfas, 8, en un terreno perteneciente a la desaparecida Proexa.

Aunque no se precisa la extensión de este incendio se trata de una parcela privada, por lo que los vecinos reclaman «medidas urgentes ante el riesgo de incendios por la acumulación de maleza seca en solares sin desbrozar», señalan mientras denuncian públicamente «el abandono de muchas parcelas privadas que rodean la zona, en las que se acumulan pastos secos y maleza sin desbrozar, aumentando el riesgo de incendios, plagas y problemas de salubridad»

Los vecinos advierten que esta situación se repite año tras año sin que se adopten medidas efectivas. «Llevamos tiempo trasladando esta preocupación. Lo denunciamos cada verano, y seguimos esperando una respuesta. Es una cuestión de seguridad pública».

Además del peligro evidente de incendio en plena temporada estival, los vecinos alertan de que la falta de mantenimiento también afecta negativamente a la imagen del barrio. «Hay zonas completamente cubiertas de maleza, lo que da una sensación de abandono y descuido que no representa a quienes sí cuidamos nuestras viviendas»

El mantenimiento y limpieza de los solares privados es una obligación recogida en la normativa urbanística y ambiental de muchos municipios. En caso de incumplimiento, los ayuntamientos pueden actuar de forma subsidiaria y repercutir los costes al propietario, además de imponer sanciones económicas. Por eso, el vecindario solicita que el Ayuntamiento refuerce la vigilancia, emita requerimientos formales y, en su caso, proceda a la ejecución subsidiaria para garantizar la seguridad colectiva. «Queremos colaborar, no señalar. Pero necesitamos hechos, no solo palabras», apuntan mientras indican que en el barrio aún no se han debrozado bien las traseras de la calle Margaritas y el complejo deportivo.

Los vecinos agradecen a los bomberos su rapidez y profesionalidad. «Gracias a ellos se evitan males mayores, pero no podemos depender siempre de su intervención: la prevención empieza por el mantenimiento responsable de cada parcela».

El verano pasado se produjo un importante goteo de incendios de pastos en la ciudad. Una de las jornadas más críticas se produjo el 11 de septiembre: 140 personas mayores que viven en la residencia Ciudad Jardín del Parque del Príncipe tuvieron cerca el incendio de pasto que tuvo lugar a las dos menos cuarto de la mañana en la zona de avenida de las Lavanderas, que el viento colaboró en extender y que provocó el desalojo de cuatro viviendas del Paseo Alto. Antes se había producido otro incendio en las proximidades del campamento romano de Cáceres el Viejo que también fue sofocado por los bomberos del Sepei.

Dos años antes, también en verano, tuvo lugar un incendio en las proximidades del Parque del Príncipe que también amenazó la residencia. En este caso las llamas se desencadenaron hacia las seis de la tarde en una zona situada entre las traseras del geriátrico y la Ronda Norte.

A pesar de la magnitud del humo, que formaba varias columnas densas y negras, solamente se vieron afectadas aproximadamente tres hectáreas de pastos. La mala accesibilidad para los medios de extinción del espacio siniestrado complicó su actuación.

Temas

Cáceres

Bomberos