Inauguraciones, neones y cacereños por España

Aburre hablar del tiempo pero es que es algo que nos conecta con la vida, con la naturaleza y con la tierra que pisamos. Así ... que hablemos, venga. Octubre se abre paso con temperaturas de primavera, en uno de esos veranillos que nos animan y que parece que aplazan lo inevitable, y que es que nos coma la oscuridad y el otoño, con sus vientos y su humedad. La semana que ya termina ha traído a Cáceres dos nuevas inauguraciones de negocios muy distintos. Uno de ellos ha sido la nueva oficina multienergía de Repsol en Cáceres, en concreto en la calle Gil Cordero. Con neones y dj se abrió un nuevo espacio diseñado para, tal y como detalla la nota de prensa que envía esta compañía «ofrecer soluciones energéticas adaptadas a las necesidades de cada cliente». La atmósfera ha sido seleccionada para «transmitir sostenibilidad y calidez».

En el que puede considerarse ya el barrio emergente de la hostelería en Cáceres abrió sus puertas el pasado jueves en la calle Amberes el cocktail-bar La Reina, un proyecto en el que están implicados cuatro empresarios cacereños: Sergio Martínez, Eduardo Álvarez, Conrado Gómez y Manuel García y que busca abrirse paso en esa franja mágica del tardeo.

Los libros y las exposiciones nunca nos abandonan en Cáceres, y la Biblioteca Pública el pasado miércoles inauguró una nueva muestra, llamada 'Primavera y otoño'. Con motivo del mes de la salud mental, la Fundación Sorapán de Rieros comparte las obras creadas en el taller Expres_Arte. «A través del arte, han encontrado un espacio para expresarnos, sensibilizar y abrir un diálogo que derribe estigmas y nos acerque con empatía, comprensión y respeto a las diferentes realidades que vivimos», detallan.

La Asociación Cultural Norbanova puso en marcha ayer viernes el Primer Encuentro Poético de las dos Orillas, en el que se leyeron poemas escritos en lengua castellana en los dos lados del Atlántico, con el fin de dar a conocer a sus autores, «dada la calidad y la cantidad de poetas de Iberoamérica y España». El doctor Damián Gallego llevó a cabo la selección de estas obras, escogidas por su calidad, más allá de la fama de sus autores.

Madrid y Cáceres están a una distancia que permite un viaje exprés de fin de semana sin demasiado esfuerzo. Los viajeros cacereños en la capital de España podrán disfrutar de la feria de libros que hay en el paseo de Recoletos. Organizada por Libris (la Asociación de Libreros de Viejo) y el Ayuntamiento de Madrid ofrece libros a precios asequibles y joyas bibliográficas de coleccionista. Esta edición es la número 35 cuenta con la participación de 34 librerías de toda España. Entre ellas está Boxoyo, el histórico establecimiento que dirige Jaime Naranjo. Este fin de semana y el siguiente mantendrá sus puertas abiertas.

No es Jaime Naranjo el único cacereño que sale de las fronteras locales y se lanza a esta España nuestra. La galería Antonia Puyó de Zaragoza acoge desde hoy sábado la exposición Eco de la artista Ana H. del Amo. La muestra, en palabras de la propia artista, «nos habla de los sonidos que se producen en el proceso de la creación de cada pieza, donde cada decisión y ejecución va dando lugar a ondas sonidos que quedan reflejadas en el resultado de la obra. Todas las decisiones, movimientos y errores, quedan reflejados a modo de vivencias sutiles, como si fueran eco. Para mí, eco, habla de esa resonancia sutil que percibimos en cada obra», explica una de las creadoras más interesantes de la ciudad.

Por su parte la comisaria Susana Bañuelos destaca que «las obras nacen de un impulso ligado a las condiciones del lugar donde habita la artista. En sus collages se percibe con claridad la persistencia del hacer, la necesidad de abrir un formato que, a priori, no parecía apto o capaz de contener. De ahí surge esta mínima y extensa serie presentada como tarjetas de visita, una especie de muestrario lleno de ritmo y oportunidad. Obras que se aproximan al visitante desde la espontaneidad y abren un diálogo lúdico que oscila entre lo sugerente y lo críptico».

La librería Boxoyo participa en la feria del libro de Recoletos, en Madrid. CRISTINA NÚÑEZ Concierto de Miriam Cantero en el Gran Teatro de Cáceres. JORGE REY Muestra 'Primavera y otoño' de la Fundación Sorapán de Rieros en la Biblioteca Pública. CRISTINA NÚÑEZ Inauguración de la tienda de Repsol en la calle Gil Cordero. JORGE REY Inauguración del bar La Reina, en la calle Amberes. JORGE REY 1 /

La música nos va a invadir este fin de semana con un gran acontecimiento como es el Festival de Blues. Además un festival de nuevo cuño, el Legionarius, en Cáceres el Viejo, se asoma también a la realidad cultural de la ciudad.

El pasado jueves la cantaora y cantante Miriam Cantero, ganadora de varios premios, como el Primer Premio de Saetas Ciudad de la Unión 2024 y reconocida como Mejor Solista Destacada en los Premios de la Música Extremeña 2025, inauguró la segunda edición de los jueves al Son en el Gran Teatro.

En este mismo escenario a las 20.30 horas del sábado se cierra la gira de teatro de la obra 'Querida amiga', protagonizada por el cómico J.C. Corrales y basada en el célebre consultorio radiofónico de Elena Francis. No lejos de allí, en Maltravieso Teatro, en la calle Parras, a las 19 horas tiene lugar la representación de 'Charco a la vista', una obra familiar dirigida por Carlos Baiges. El domingo a las 12 de la mañana hay otro pase. No hay oportunidad para aburrirse en este Cáceres nuestro. ¡Hasta el próximo sábado!