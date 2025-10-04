HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La artista Ana H. del Amo en su nueva exposición. HOY

Inauguraciones, neones y cacereños por España

Repsol abrió su nueva tienda a ritmo de dj en una ciudad en 'veroño' que da la bienvenida a un nuevo bar y en donde no ha faltado la poesía; fuera de Cáceres el librero Jaime Naranjo participa en la feria del libro de Recoletos, en Madrid, y Ana H. del Amo expone su obra en Zaragoza

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:15

Aburre hablar del tiempo pero es que es algo que nos conecta con la vida, con la naturaleza y con la tierra que pisamos. Así ... que hablemos, venga. Octubre se abre paso con temperaturas de primavera, en uno de esos veranillos que nos animan y que parece que aplazan lo inevitable, y que es que nos coma la oscuridad y el otoño, con sus vientos y su humedad. La semana que ya termina ha traído a Cáceres dos nuevas inauguraciones de negocios muy distintos. Uno de ellos ha sido la nueva oficina multienergía de Repsol en Cáceres, en concreto en la calle Gil Cordero. Con neones y dj se abrió un nuevo espacio diseñado para, tal y como detalla la nota de prensa que envía esta compañía «ofrecer soluciones energéticas adaptadas a las necesidades de cada cliente». La atmósfera ha sido seleccionada para «transmitir sostenibilidad y calidez».

