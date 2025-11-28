HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El IMAS ha repartido 1,1 millones de ayudas sociales para emergencias y mínimos vitales

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha concedido durante 2025 ayudas sociales por un total de más de 1,1 millones de euros, distribuidas entre prestaciones económicas de emergencia, ayudas extraordinarias para contingencias y apoyos para suministros de mínimos vitales.

Según la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, en la reunión del Consejo Rector del IMAS, en concepto de ayuda para emergencia social, hasta el 21 de noviembre se han otorgado 487 ayudas que han beneficiado a 345 unidades familiares, lo que supone aproximadamente unas 1.035 personas.

El total destinado alcanza los 317.100 euros, y la zona Centro es la que ha recibido más ayudas (202), seguida de la zona Norte (180) y Aldea Moret (105). Entre los conceptos de estas ayudas destacan el alquiler, vestido y calzado, alojamiento alternativo, material educativo y productos farmacéuticos, entre otros, ofreciendo una respuesta rápida y adaptada a las necesidades de cada familia.

En cuanto a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, se tramitaron 314 solicitudes por un total de 466.183 euros, dentro de un presupuesto de 481.418 euros. Por su parte, las ayudas para suministros de mínimos vitales han gestionado 6.805 facturas de energía, agua y otros suministros esenciales, por 269.829 euros de un presupuesto inicial de 366.250 euros.

Solís destacó el «esfuerzo y la eficacia» de los trabajadores del IMAS en la gestión y resolución de todas estas ayudas, y alabó su trabajo, que es «intachable y admirable», ya que «gestionan y resuelven en tiempo y forma unas ayudas vitales para sus destinatarios, personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad, garantizando así su bienestar e intentando mejorar su calidad de vida».

