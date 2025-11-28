Los III Premios de la Música Extremeña celebrarán su Gala 2026 el 7 de marzo El jurado estará formado por 30 profesionales del sector cultural y se entregarán 13 galardones

Redacción CÁCERES. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Los III Premios de la Música Extremeña (PME) celebrarán su Gala 2026 el próximo 7 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres, con el objetivo de consolidarse como la cita anual de referencia para reconocer y visibilizar el talento musical de la región. En esta tercera edición, se entregarán 13 galardones en diferentes categorías. Los premios serán: Raíces, Mejor Evento Musical, Mejor Banda o Artista, Mejor Vídeo, Mejor Diseño Gráfico, Mejor Producción, Mejor Directo, Solista Destacado, Mejor Álbum o EP, Mejor Año Profesional, Premio de Honor, Mejor Canción y Mejor Banda o Artista Novel.

En la presentación del calendario de los premios participaron ayer el concejal de Cultura, Jorge Suárez; el secretario general de Cultura de la Junta, Francisco Palomino, y la jefa de Cultura de la Diputación, Ada Salas, instituciones que apoyan el proyecto.

Esta edición incorpora importantes novedades, entre ellas la creación de un jurado altamente especializado, formado por más de 30 profesionales del sector musical, la programación cultural, la gestión artística y la comunicación especializada. «Una decisión que refuerza la transparencia, la calidad y el rigor del proceso de selección», indicó Suárez.

Según explicó el concejal, la gala volverá a llenar las 550 butacas del emblemático teatro cacereño y podrá seguirse también en 'streaming', ampliando su alcance a más de 2.000 espectadores adicionales.

Calendario de actuaciones

Hasta llegar al 7 de marzo se ha diseñado un calendario de formularios para determinar las nominaciones, de manera que para actuaciones en directo de la gala se podrán presentar propuestas hasta el 15 de diciembre; y para formar parte del jurado profesional hasta el 23 de diciembre.

La segunda fase, del 16 de diciembre al 15 de enero, será para presentar las candidaturas a las diferentes categorías. La selección de nominados y la apertura de formulario de votaciones se hará del 26 de enero al 16 de febrero, día en que se cerrarán las votaciones y se deteminarán los ganadores que serán premiados en la gala del 7 de marzo.

Dicha gala será presentada por la artista y comunicadora Chloe Bird, uno de los rostros más vinculados al proyecto en los últimos años. Además de la entrega de galardones, el evento incluirá actuaciones musicales en directo, convirtiéndose un año más en un escaparate privilegiado para la creación musical extremeña.

Los Premios de la Música Extremeña «refuerzan así su compromiso con la difusión del talento regional y con un proceso participativo y profesionalizado, que cada año involucra a artistas, agentes culturales, industria, medios de comunicación y público», informa el Ayuntamiento.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, mostró su satisfacción por que este proyecto llega ya a su tercera edición demostrando que tiene mucho margen de crecimiento.