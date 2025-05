Ignacio Blanco: «Los primeros años del Womad eran terroríficos»

A veces no puede evitar emocionarse durante la conversación. Ignacio Blanco, Nacho para los amigos, se ha jubilado después de cuatro décadas como policía local ... en Cáceres. Este lunes ha recibido un reconocimiento con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona del cuerpo. También han sido homenajeados por el mismo motivo Carlos J. Pérez, Francisco Lozano y Valeriano Barroso. Blanco intervino en el acto y habló en nombre de todos sus compañeros. Su jubilación, precisa, tuvo lugar el pasado mes de mayo. Tiene 61 años.

-¿Cómo afronta esta nueva etapa?

-Es diferente. Después de casi 40 años trabajando en la calle, salvo los tres últimos años, ahora es todo distinto. Esto intentando adaptarme y no aburrirme. Trato de tener actividades: senderismo, gimnasio, tiro... Ahora también puedo dedicar más tiempo a la familia. Antes venían las noches, venían las navidades y situaciones en las que tienes que dejarla para ir a trabajar por los demás.

-¿Qué actuaciones le han marcado más durante su vida profesional?-Han sido muchísimas. La pandemia nos ha marcado a todo el mundo. Nos han tocado muchísimos eventos. Los primeros años del Womad eran terroríficos. No tenían nada que ver con lo de ahora. Ni mucho menos. Ha cambiado muchísimo el Womad. No había las medidas de seguridad que hay en la actualidad. Estaba más masificado, te encontrabas a gente durmiendo en los parques por las noches con sus tiendas de campaña... No había las medidas de seguridad que hay en la actualidad. Recuerdo también la inundaciones que hubo en los años 90 y la última fuerte que voló el techo del Perú. Y también recuerdo algún que otro atraco. Afortunadamente hemos sobrevivido a todo.

-Imagino que guardará un buen álbum de anécdotas...

-Muchísimas.

-¿Ha salvado la vida a alguien?

-Sí, en un par de incendios. A mí me sacaron una vez de un incendio bastante mal. También he tenido caídas de moto y accidentes de tráfico. Estuve seis meses inactivo y me tuvieron que operar de cervicales. Pero después volví a la calle. Son cosas de la profesión. Aprendes a convivir con ello.

-¿Por qué se hizo policía?

-Vi uniformes en casa y me llamó la atención.

-¿Se marcha satisfecho?

-Sí. Es una satisfacción que la corporación y los compañeros te reconozcan.

-¿Ha pasado miedo alguna vez?

-No. Al miedo tienes que plantarle cara y dejarlo a un lado. Cuando te pones el uniforme y te lanzas a la calle piensas: ¿volveré o no volveré? Eso lo asumes y haces que la familia lo asuma. Es lo más difícil.