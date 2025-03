La Iglesia cacereña, abierta a bautizar a hijos de parejas homosexuales

El Vaticano abrió hace dos semanas la puerta a que las personas transexuales puedan ser bautizadas, al igual que a los bebés de parejas del mismo sexo ... . Un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe (CDF) impulsa la participación de las personas del colectivo LGTBI en la Iglesia y señala que para que el niño sea bautizado «debe existir una esperanza fundada de que será educado en la religión católica», una postura aperturista que incluye también que puedan pasar por este sacramento personas transexuales y que estas puedan ser testigos de bodas o de bautizos.

La Iglesia cacereña lleva años bautizando a niños de parejas homosexuales con total normalidad. «A nadie se le pregunta la identidad sexual que tiene, el bautismo se suele dar en una comunidad, en una parroquia y ahí normalmente se conoce a la gente y desde ahí se actúa, entiendo que hasta ahora, exceptuando algún caso que ha podido ser muy público de alguien que niega su fe y luego te va a pedir el bautismo se le niega el bautismo, es una puerta que no debe cerrarse a nadie, porque es la entrada a esa iniciación a la fe que te va a dar el crecimiento en los valores del evangelio, la posibilidad de una comunidad», explica Ángel Martín Chapinal, vicario de Pastoral y Evangelización de la Diócesis Coria Cáceres, que asegura que lo que ha hecho el Papa Francisco ha sido «poner en un papel lo que de hecho se viene haciendo siempre y cuando el niño o la persona si es adulto esté bien preparada, bien dispuesta a vivir la fe, si hay esperanza fundada en que se va a educar a ese niño en la fe para adelante».

Martín Chapinal no niega que ha podido haber «algún sacerdote que se ha movido por el celo apostólico y le ha sobrepasado ese tema, pero la actitud tiene que ser de acogida, no podemos ir negando por negar», detalla. «Quizás en alguna ocasión se le ha podido decir a la gente que hay que prepararse un poco, formarse y hablarlo más tarde, pero no tanto por la tendencia afectiva sino porque pueda haber otros motivos, que se descubra que no se está haciendo por hacer, por interés familiar o por presiones de los abuelos que a veces se dan mucho, y no por convencimiento de los padres o de los padrinos, de los que también habla este documento».

Hace 13 años, en octubre de 2010, saltaba a los titulares y generaba cierto revuelo el bautizo de la hija de dos mujeres en la iglesia Virgen de Guadalupe, en la barriada de Moctezuma. El párroco Tino Escribano era el encargado de llevar a cabo esta ceremonia, ante la que el obispo de la época, Francisco Cerro, guardó silencio, remitiéndose al Derecho Canónico.

Sin estadísticas

Esa parroquia, la de Virgen de Guadalupe, con un marcado carácter social, ha sido la que acogido hasta el momento un mayor número de bautizos de parejas homosexuales, y también la del Espíritu Santo aunque, insiste Ángel Martín Chapinal, en ninguna parroquia se pregunta por la orientación sexual, «igual que no se pregunta si se está conviviendo con la pareja, esas cosas no entran, lo que sí entra es que haya una vida conforme a la fe». Por eso, indica, no hay estadísticas, ya que se trata de un proceso que se trabaja a través del diálogo y de la experiencia personal.

David Santos Holguín, concejal socialista y activista por los derechos LGTBI señala la importancia de que todas las personas que tienen fe puedan participar en los rituales católicos más allá de su orientación sexual. Apunta que aunque hay parroquias en la ciudad en las que está completamente normalizado dar este sacramento a los hijos de parejas LGTBI, todavía en algunas se ejerce cierto reparo, no es algo que pueda darse por hecho en general.

El Papa Francisco señaló el pasado mes de enero que quienes criminalizan la homosexualidad «están equivocados». Sí dijo en ese momento que era pecado, pero luego aclaró que simplemente se refería a la enseñanza de la moral católica que dice que «todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado».