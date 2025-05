¿Por qué huele mal hoy en Cáceres?

Revuelo en las redes sociales por el mal olor que desprende la ciudad de Cáceres este martes y miércoles. Muchos usuarios de Facebook se preguntaban ... en algunos grupos ciudadanos de dónde procedía el tufo que han notado en algunas zonas de la ciudad estos días.

«En Casa Plata el olor es intenso, es como el alpechín, el residuo que dejan las almazaras donde se lleva a cabo el proceso de la aceituna. A mí me huele a eso cuando he salido de casa», escribía una usuaria. «Ayuntamiento de Cáceres, ¿qué pasa con este olor? No hay nadie desde el el ayuntamiento que dé una explicación?», preguntaba otra.

La explicación daba este miércoles el propio alcalde, Rafael Mateos, quien ha confirmado que el mal olor que se percibe en la ciudad desde ayer martes procede de una parcela privada, situada en la carretera de Miajadas, que está abonando el terreno con algún tipo de producto orgánico o químico.

Así, en función de la dirección del viento, el olor se dispersa por todos los barrios con más o menos intensidad, lo que ha provocado numerosas quejas de vecinos a través de redes sociales.

Los servicios municipales van a interesarse por la cuestión y también se hará una consulta a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para saber si se tienen los permisos oportunos para realizar esa práctica y, sobre todo, «saber el tiempo que va a durar», ha dicho el regidor.

Mateos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de la inauguración de una nueva tienda de supermercados Aldi en la ciudad que ha abierto sus puertas este miércoles en el parque comercial de Nuevo Cáceres, recoge E. P.