El hotel Casa Don Fernando de Cáceres se amplía con un edificio anexo y suma 12 habitaciones

El hotel Casa Don Fernando de la Plaza Mayor de Cáceres, que gestiona en estos momentos la cadena malagueña 'Soho Boutique', dará un estirón. ... Será sometido en breve a obras de ampliación para sumar 12 habitaciones nuevas gracias a la incorporación de un edificio anexo. El establecimiento, de tres estrellas, contará en total con 50 dormitorios, ya que en la actualidad dispone de 38.

Ambos edificios, el hotel y el inmueble que se incorporará, pertenecen a la Fundación Valhondo Calaff, que ha sacado a contratación las obras con un presupuesto base de 735.139 euros. El plazo de ejecución previsto para la realización de los trabajos es de 14 meses.

Según consta en el pliego de condiciones de adjudicación, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo viernes, 3 de octubre, para hacer llegar sus propuestas. Deben presentarse en la sede de la Fundación Fernando Valhondo Calaff, que precisamente se encuentra en el número 30 de la Plaza Mayor, en el primer piso del inmueble anexo al hotel Casa Don Fernando que será objeto de las obras.

Gabriel Casati, secretario de la fundación, detalla que las doce habitaciones que se incorporarán al hotel estarán situadas en la segunda y tercera planta del inmueble. La sede de la fundación continuará en la primera planta y el local comercial, situado en los soportales, seguirá ocupado por el establecimiento de hostelería que hay en la actualidad.

Se picará el revestimiento de la fachada para «buscar restos de la antigua decoración modernista»

En la segunda y la tercera planta del edificio anexo al hotel hay en la actualidad cuatro apartamentos turísticos que pertenecen a la fundación. De estos cuatro apartamentos saldrán las doce habitaciones. Seis de ellas tendrán balcones a la Plaza.

Las obras contemplan la instalación de un ascensor y la restauración total de la fachada. Ambos edificios estarán comunicados a través de un hueco que se habilitará en el muro de carga que hay en la zona del distribuidor del hotel, donde se encuentra actualmente la escalera principal y el ascensor existente.

«Se actuará sobre la totalidad de la fachada de la Plaza Mayor, adecentando sus paramentos y recuperando su apariencia original con su profusa decoración, adaptada al estilo modernista de la época y de la ciudad, todo ello en color blanco según el criterio dictado por la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Cáceres, en lugar de recuperar su coloración original, caracterizada por recercados blancos en todos sus huecos sobre un fondo de color ocre-rojo o amarillo, de tono más oscuro que el anexo inmueble del número 1 de la calle General Ezponda», señala la memoria del proyecto. El inmueble del número 1 es el del hotel actual, que tiene fachada tanto a esta vía como a la Plaza Mayor. Los muros traseros dan a la calle de la Cruz.

En la tercera planta del edificio está previsto recuperar las falsas columnas que había enmarcando los huecos y los recercados. Se contempla, además, renovar todas las carpinterías, que serán de madera de iroko. Y, además, se restaurará y se pondrán en valor las barandillas de los balcones, las cornisas y las ménsulas.

En la memoria se detalla que se picará el revestimiento de la fachada «para buscar restos de la antigua decoración modernista y, de no encontrarse, se reconstruiría según la información histórica obtenida de la misma. También se demolerá la escalera de distribución vertical de la parte del edificio que mira a la Plaza Mayor», recoge el proyecto.

Desde 2008

El hotel Casa Don Fernando abrió sus puertas en el año 2008. La Fundación Valhondo invirtió 2,5 millones de euros en la recuperación del edificio, del siglo XIX. Desde su apertura y hasta el año 2017 estuvo gestionado por la sociedad 'Valhondo Hoteles' con el empresario Jesús Bravo al frente. En 2017 cogió el testigo la cadena andaluza que lo explota en la actualidad. En aquel momento, la fundación cobraba un alquiler que rondaba los 100.000 euros al año por la explotación del edificio como negocio hotelero.

El arquitecto Eleuterio Sánchez Vaca redactó el proyecto de la rehabilitación de este inmueble. También firma el proyecto para intervenir ahora en el edificio anexo, junto a Javier Sánchez Sánchez y Celia Romero Leo.