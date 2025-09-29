HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El hotel Casa Don Fernando de Cáceres, que hace de esquina, se ampliará con el edificio de color blanco que hay a su izquierda. M. J. T.

El hotel Casa Don Fernando de Cáceres se amplía con un edificio anexo y suma 12 habitaciones

La Fundación Valhondo, propietaria del establecimiento de la Plaza Mayor, saca a licitación las obras por 735.139 euros

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:35

El hotel Casa Don Fernando de la Plaza Mayor de Cáceres, que gestiona en estos momentos la cadena malagueña 'Soho Boutique', dará un estirón. ... Será sometido en breve a obras de ampliación para sumar 12 habitaciones nuevas gracias a la incorporación de un edificio anexo. El establecimiento, de tres estrellas, contará en total con 50 dormitorios, ya que en la actualidad dispone de 38.

