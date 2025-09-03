Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres Los hechos, que no implicaron heridas graves ni hospitalización, se produjeron la semana pasada

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:47

El pasado miércoles la comisaría de Policía Nacional de Cáceres vivió un episodio de tensión en sus dependencias que inquietó a agentes de policía y usuarios. Tal y como confirma el gabinete de prensa de este cuerpo de seguridad los hechos se produjeron en el exterior de las dependencias policiales cuando un hombre se autolesionó con un cuchillo después de intentar llevar a cabo un trámite.

Al parecer, informan testigos, los hechos se produjeron al no lograr el hombre completar el proceso que pretendía llevar a cabo. Según la Policía el hombre padece algún tipo de enfermedad mental porque no era la primera vez que acudía a la comisaría y había generado situaciones similares.

Tras auto infringirse daños con el arma que portaba, que no supusieron gravedad, se requirió asistencia sanitaria y se le introdujo dentro de la comisaría, donde el hombre fue atendido y salió por su propio pie de esta dependencia pública, sin que se requiriera hospitalización.

La mayor parte de las tramitaciones y documentación que tienen que llevar a cabo las personas extranjeras en Cáceres tienen que hacerlo en la oficina de Extranjería de Cáceres, situada en la calle Antonio Silva. En la comisaría de la Policía Nacional, situada actualmente en la calle Pierre de Coubertin de Nuevo Cáceres se lleva a cabo la toma de huellas para la expedición o renovación de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE), la recogida de la tarjeta de identidad de extranjero (TIE), la expedición de certificados (no residente, residente) y asignación del Número de Identificación de Extranjero (NIE), la tramitación de la carta de invitación para extranjeros o la tramitación y expedición de tarjetas de residencia para ciudadanos de la Unión Europea.

Expedientes

La Oficina de Extranjería de Cáceres tramita anualmente 2.000 expedientes de media para la obtención del permiso de residencia de extranjeros (régimen general), comunitarios y familiares de comunitarios, además de los que tienen que ver con la imposición de sanciones por incumplimientos de la legislación de Extranjería.

La comunidad latinoamericana aporta prácticamente la mitad de los extranjeros que residen en la ciudad. Según las últimas estadísticas de población del Ayuntamiento de Cáceres, del año 2022, un 46% de las 3.142 personas que proceden de diferentes países y que viven en la ciudad proceden de América Latina. Se trata de una cifra que está muy estabilizada después del bajón que se produjo en los años siguientes a la crisis económica de la primera década del siglo XXI, cuyo latigazo se prolongó hasta la segunda