Hematología del San Pedro de Alcántara, en la élite de los ensayos clínicos

El mieloma múltiple se considera una enfermedad incurable, un cáncer hematológico con 3.000 casos anuales en España que, pese a haber mejorado su supervivivencia, ... suele tener mal pronóstico. Se produce cuando células plasmáticas que residen en el interior de los huesos se malignizan y empiezan a producir un exceso de proteína que daña el organismo. Es una de las enfermedades que aborda la oncohematología, junto a las leucemias y los linfomas. Hay un punto de inflexión dramático, el momento en el que el paciente ya no responde a los tratamientos convencionales.

Tres extremeños con esta enfermedad tratados en el hospital San Pedro de Alcántara participaron (de un total de 100 de diferentes nacionalidades) en un ensayo clínico en el que se ha probado un nuevo medicamento contra el mieloma múltiple, el Mezigdomide plus Dexamethasone de la farmacéutica Bristol, que tenido eco en un artículo del New England Journal of Medicine, una de las más importantes publicaciones del ámbito médico del mundo.

Los ensayos clínicos, abundantes en hematología del hospital San Pedro en ocasiones testean cómo actúan fármacos nuevos en personas con enfermedades en un estadío avanzado para luego llevarlos a fases más tempranas y en otras se usan como primera línea de tratamiento. El San Pedro se sitúa en este ensayo junto a hospitales y centros de investigación punteros a nivel mundial en oncología y hematología como la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital Universitario de Oxford o el Instituto Josep Carreras, entre otros. La firma cacereña de este 'paper' (trabajo de investigación científico) es la del hematólogo adjunto Ignacio Casas, que trabaja junto al jefe de servicio Juan Bergua.

Ampliar El doctor Ignacio Casas aparece como firmante en el artículo de una prestigiosa publicación médica. JORGE REY

Casas señala que las últimas novedades en cuanto al tratamiento del cáncer hematológico giran en torno a la inmunoterapia, un tratamiento que resulta más selectivo que la quimioterapia clásica. Se trata de «una activación del sistema inmune propio para luchar contra las células cancerígenas». El medicamento probado en Cáceres es un inmunomodulador, una pastilla.

En el tratamiento de los tumores sanguíneos, define Casas, «tenemos capacidad de desarrollar los fármacos un poco antes que la oncología en general». De ahí, explica, la importancia de los ensayos clínicos, que tienen una fase previa en laboratorio antes de empezar con las personas. La esperanza puesta en los nuevos medicamentos es tal que los pacientes a los que se les propone «siempre aceptan». Casas aclara que los medicamentos son probados antes por población sana.

A nivel global el 50% de los pacientes respondieron al fármaco y la enfermedad desapareció temporalmente. «Se trata de ver si el fármaco es eficaz en enfermos politratados, si son útiles en pacientes que no tienen ninguna alternativa pueden funcionar en primera línea de tratamiento». El balance para Casas no puede ser mejor. «Nuestros pacientes tuvieron una alternativa terapéutica y hemos contribuido a que el fármaco pueda seguir su desarrollo, con tal impacto que ha sido llamativo para la prensa médica internacional y lo han publicado».

Ampliar Desde 2008 la unidad de hematología ha llevado a cabo cerca de 80 ensayos clínicos. JORGE REY

Aunque servicios como el de oncología de Cáceres y Badajoz cuentan también con numerosos ensayos clínicos, la unidad de hematología del San Pedro es la única que trabajan en estos estudios. «Pese a ser una provincia muy pequeñita y una comunidad un poco alejada de los grandes mastodontes del desarrollo farmacéutico no tenemos nada que envidiarles, tenemos fármacos muy potentes que son los mismos que ofrecen a hospitales como la Vall d´Hebrón, la clínica de Navarra o Salamanca», estima Casas, que no para de valorar el trabajo de grupo, de equipo, desde los médicos hasta las enfermeras, pasando por los técnicos de laboratorio. «Aquí el esfuerzo es mucho mayor, a nosotros nos cuesta organizar la logística, pero lo hacemos bien y las farmacéuticas cuentan con nosotros, somos una pequeña aldea Gala pero lo tenemos bien montado». La participación en estudios clínicos deja un beneficio al SES, a través de Fundesalud. De esta forma pueden hacerse contrataciones.

Trayectoria

Para el jefe de servicio Juan Bergua la trayectoria ascendente de los ensayos clínicos en hematología del San Pedro (han trabajado en 80 en los últimos 15 años y se mantienen activos unos 30) ha creado una línea muy productiva. «Empezamos con muy pocos medios y ahora ya tenemos contratadas a 6 o 7: data managers, enfermeras y biólogos». Hay exigencia entre las farmacéuticas y ellos la cumplen. «Son muy rigurosos en cuanto a coger a enfermos que no estén demasiado mal, en cuanto a la recolección de datos y cumplir los criterios que impone cada uno de los ensayos clínicos, son pacientes en general complicados y hay que ver todos los efectos secundarios de los fármacos, la toxicidad y efectos». Se trata de un trabajo de largo recorrido. Desde los test a la comercialización pasa una década o más, indica este facultativo, que en el año 2022 también vio su nombre en un 'paper' del New England Journal en un medicamento contra el linfoma.