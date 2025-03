El Helga de Alvear iguala al Museo de Cáceres como recinto más visitado

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 6 de enero 2022, 19:59 Comenta Compartir

Que el Museo Helga de Alvear se ha convertido en todo un icono cultural y un reclamo para los visitantes que llegan a Cáceres es un hecho más que patente a estas alturas, cuando queda un mes y medio para que se cumpla un año desde la apertura de su sonada ampliación.

Este centro de arte contemporáneo en el que se exhibe la colección de la galerista alemana casi logra alcanzar en número de visitantes al Museo de Cáceres, tradicionalmente el recinto cultural más visto de la ciudad, entre otras cosas por el reclamo del aljibe almohade, una parada obligada para cualquier turista.

En concreto, y según los datos que aporta la Consejería de Cultura, durante 2021 han sido un total de 84.456 personas las que han visitado el también conocido como Museo de las Veletas, mientras que el Helga de Alvear ha logrado atraer hasta sus novísimas instalaciones a 84.033, personas, según los números que traslada esta institución. Teniendo en cuenta que no abrieron sus puertas hasta finales de febrero se puede pensar que de haber cumplido un año completo hubiera superado con creces las cifras del Museo de Cáceres.

Pero no sería un análisis preciso si no tuviéramos en cuenta las particularidades de 2021, segundo año pandémico y en el que el país volvió a vivir, sobre todo en su primera parte, con restricciones que limitaron la movilidad y también con controles de aforo que no permiten mantener el número de visitantes habitual. Son tiempos anómalos con balances anómalos en prácticamente cualquier sector en el que nos fijemos.

Comparando los datos respecto al 2020 sí que se aprecia una clara recuperación. En el primer año de la pandemia fueron 60.120 los visitantes del Museo de Cáceres. Los casi 84.500 visitantes de 2021 quedan muy lejos, son prácticamente la mitad, de los casi 162.000 de 2019, último año antes del sobresalto que acarreó la pandemia.

Otro museo gestionado por la Junta de Extremadura en las proximidades de Cáceres, el Vostell Malpartida, también ha aumentado el número de visitantes respecto a los 2020.

Ampliar El Museo de Cáceres sigue siendo el recinto más visitado, aunque el Helga le sigue de cerca. hoy

En concreto, este espacio, en el que puede disfrutarse del legado artístico de Wolf Vostell y otros creadores fluxus, en este 2021 se han recibido 20.014 personas, que suponen 2.500 más de las que acudieron en 2020 aunque también es una cifra pequeña en comparación con las previas a la pandemia, en las que fueron 44.300 los que se acercaron a este recinto. Significa, pues, que la pandemia ha reducido a la mitad el público que ha podido disfrutar de este original espacio.

Aforos

La repercusión a nivel nacional e internacional que tuvo la apertura de la ampliación del Museo Helga de Alvear sí ha hecho aumentar enormemente la afluencia de espectadores respecto a las cifras que manejaban cuando solamente estaba abierta la primera fase, que atraía a no más de 15.000 personas al año.

El gran recibimiento hecho por el público a este museo, (que se tradujo en 5.000 reservas de entradas en las cuatro primeras jornadas) llevó a la dirección del centro a ampliar el aforo una semana después de su apertura y pasó de los aproximadamente 180 a los 360 visitantes diarios, con lo que se dobló su capacidad. Actualmente el control de aforo es de 20 personas cada cuarto de hora, y según señalan, es posible que después de la pandemia también se mantenga este flujo para garantizar la calidad de la visita. Las restricciones internacionales a la hora de viajar ha hecho que solamente 2.500 visitantes de este museo sean de fuera de España. En la cifra general de asistencia a este museo no se ha tenido en cuenta la visita de artistas o galeristas, al ser privadas.

Asuntos pendientes

Ambos museos, Helga de Alvear y de Cáceres, tienen asuntos pendientes. Durante el 2022 se llevará a cabo la construcción del almacén que dará cabida a las 3.000 obras, es decir, la totalidad del legado de Helga de Alvear. Actualmente las obras de Helga de Alvear están diseminadas por diferentes naves.

En paralelo a esto se seguirá avanzando en las donaciones oficiales para que este legado pase a ser propiedad de forma íntegra de la ciudad y la región a través de la fundación de la que forman parte la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres y la Universidad de Extremadura, además de la propia coleccionista alemana.

Por el momento se han llevado a cabo dos donaciones de obras. La primera, en diciembre de 2019, constaba de 207 piezas y tenía un valor de 42 millones de euros. En diciembre del pasado año se realizó una segunda donación, en este caso integrada por 58 obras de 16 artistas y con un valor de algo más de 10 millones de euros. Es todavía un cantidad pequeña de obras las que ya forman parte de la fundación, 265 de aproximadamente 3.000, es decir, en torno al 8%.

Por otro lado la reforma del Museo de Cáceres, que se espera desde hace 25 años, continúa con el proyecto estancado. Se trata de una rehabilitación cuyo importe se estima en 10,3 millones. Los presupuestos generales del Estado para 2022 incluyen 200.000 euros. No hay nuevas noticias sobre estas obras que han de cambiar de cara este museo.