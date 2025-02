«Llevo casi cinco años sin estar con mis hijos. Está haciendo que me odien»

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia, que condena a una madre de Navalmoral de la Mata a un año de prisión por impedir que su exmarido pueda estar con sus dos hijos. También ... es sentenciada a pagar 6.000 euros a su expareja.

Se le condena por desobediencia, porque no ha hecho caso a los múltiples requerimientos para que cumpla los pronunciamientos fijados en su sentencia de divorcio relativos al régimen de visitas. El tribunal dice que la actitud de la madre es «renuente y obstruccionista».

La sentencia de divorcio es del 4 de septiembre de 2017. Aquí se fijó que la guarda y custodia de los dos menores, hijos de la pareja, se atribuía a la madre, disfrutando los menores de la compañía de su padre los martes y los jueves, de seis a ocho de la tarde; y los fines de semana alternos con pernocta (desde el viernes a las seis de la tarde hasta las ocho de la tarde del domingo). También se fijaban periodos equitativos para que los menores estuvieran con su padre en Navidad, Semana Santa y verano.

Ella recurrió la sentencia del Juzgado de lo Penal, y ahora la Audiencia Provincial la confirma y ya no cabe más recursos.

El padre de los menores, Jonathan H. se muestra satisfecho con la sentencia, aunque afirma que tendrá que seguir pleiteando para poder estar con sus hijos. «Llevo casi cinco años sin poder estar con ellos porque ella incumple el régimen de visitas –indica–. Yo pago todos los meses la pensión 307,55 euros, pero no me deja verlos. Pago con gusto, porque sé que ese dinero es para mis hijos; pero la última vez que estuve con ellos tenía uno 4 años y el otro 7 años. Ahora tienen 9 y 12 años y en todo este tiempo ella está haciendo que me odien. Vivimos todos en Navalmoral de la Mata, igual los veo en una calle y escapan».

Señala que su exmujer ha asegurado que él maltrataba a sus hijos. «Es mentira –asegura–. Me ha denunciado, me han investigado y han visto que no es verdad. Yo iba los martes y jueves a por ellos y siempre es el mismo paripé: los deja en las escaleras, pero luego hace que suban a la casa corriendo. Han ido familia mía y ha pasado lo mismo, y luego vuelta a denunciar a la Guardia Civil».

Señala que tras ganar en la vía penal, ahora tienen que realizar acciones en la vía civil para que por fin pueda estar con sus hijos», afirma.