«Hablo de Shakespeare por todo el mundo, pero quiero vivir en Cáceres»

Domingo, 2 de marzo 2025

Que William Shakespeare, el dramaturgo y poeta inglés más universal ha creado lenguaje lo sabemos cuando hablamos de Romeo y Julieta como sinónimo ... de relación de pareja imposible, cuando decimos que algo huele a podrido en Dinamarca para dar cuenta de algún escándalo de corrupción política, o, y esa sí que es una frase mítica, cuando nos ponemos trascendentes y clamamos que 'la cuestión', sea la que sea, es 'ser o no ser', 'to be or no to be'.

Shakespeare está vivo y el profesor Luis Conejero (Valencia de Alcántara, 1990) lo sabe bien. A él le empezó a atrapar el universo shakesperiano, la literatura y lo anglosajón, cuando era pequeño, «cuando tenía cuatro años y vi el Rey León», una película basada libremente en las obras del autor inglés, rememora. Doctor por la Universidad de Extremadura y profesor del grado de Estudios Ingleses, se le considera uno de los mayores y más reconocidos expertos europeos en Shakespeare. Recuerda ahora a profesores que contribuyeron a su pasión, como el catedrático Ramón López Ortega, el actual decano de Filosofía y Letras José Luis Oncins, Manuel Sánchez García o Bernardo Santano, traductor de los sonetos completos de Shakespeare. Tiene un pie en Cáceres y otro en muchas parte del mundo, como China, Estados Unidos o Inglaterra. Ha sido profesor visitante e investigador en King´s College de Londres, en la Universidad de Londres o en la Georgestown de Washington, además de dar charlas en el Teatro The Globe de Shakespeare o en el Instituto Cervantes de Londres. Podría vivir fuera, le han ofrecido, entre otras cosas, trabajar en una universidad privada de Shangay, pero ha elegido Cáceres. «Desde aquí se pueden hacer muchas cosas, gracias a Internet estamos muy conectados», señala al tiempo que reconoce ser movido, «un culo inquieto» que no para de viajar. «Tuve la ocasión gracias a haber estudiado aquí en la UEx de hacer un año en Nottingham, después, en el periodo doctoral hacer casi dos años en Birgmingham, que es un sitio ideal porque justo al lado está Stratford-upon-Avon, que es donde nació y murió Shakespeare». Su labor investigadora es clave en el proyecto del Ministerio de Educación 'Shakespeare y sus relecturas religiosas', en el que la UEx colabora con la UNED y la Universidad de Alcalá de Henares. «El departamento de Filología Inglesa de la UEx permite el matrimonio entre docencia e investigación de una manera ideal, mejor que muchas universidades en las que he estado», explica, y añade que aunque viaja por todo el mundo hablando de Shakespeare, «mi ciudad es Cáceres». Dedicó su tesis doctoral a analizar el discurso bíblico en cuatro obras históricas de Shakespeare, de Ricardo II a Enrique V. Aborda cómo se traduce el autor al español y la influencia que tuvo la escuela de Salamanca en una Inglaterra «muy pobre» y en la que la corte de Aragón imprimía una gran influencia en aquel país, con un enorme flujo de textos en español. Sobre el teatro de este autor universal cree que el reto es atraer a los jóvenes. «Me gustaría que la gente joven fuera al Festival de Teatro Clásico de Cáceres, entre mis alumnos muy pocos lo hacen». Cree también que es importante introducir obras menos conocidas como Tomás Moro o Cardenio. Conejero ha dado al salto a la interpretación con Maltravieso Teatro y prepara una muestra junto a Rubén Lanchazo. La idea es hacer más accesible y comprensible este dramaturgo, un autor sobre el que se cierne el misterio. «Me emocionó ver a Carolina Yuste interpretando a Cleopatra en el Festival de Mérida» «Me gustaría que la gente joven fueran más a obras de teatro, muy pocos lo hacen» Hasta ahora las adaptaciones que ha llevado a cabo este profesor siempre han sido para el ámbito académico. Participa con la Asociación de Alumnos de Altas Capacidades, Mentorex, a los que ha acercado la figura del dramaturgo y también tiene un blog de cultura y reseñas literarias y teatrales. Yuste y Cleopatra No duda a la hora de elegir la representación de Shakespeare que más le ha emocionado. Se trata de la Cleopatra (De 'Antonio y Cleopatra') que puso sobre las tablas la extremeña Carolina Yuste en el Festival de Mérida, una representación de Magüi Mira. Y trae también a colación como gran interpretación lo que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski les dijo a los parlamentarios británicos. «Dijo que desde hacía algunos días Ucrania estaba en la duda entre ser o no ser, y yo le digo que no tenemos ninguna duda, tenemos que ser». Más allá del mundo de Shakespeare, percibe que cada vez ve a sus alumnos «mejor preparados» en cuanto a su nivel de inglés, aunque existe el reto de que no todos enfoquen sus pasos a convertirse en profesores de Secundaria. Considera que los alumnos de este grado son un poco diferentes a los del resto de las carreras de letras. «Entran en la carrera porque se les da muy bien el inglés, pero a lo largo de sus estudios se dan cuenta de que pueden hacer más cosas, pueden trabajar en editoriales, hacer MBA en los que se les va a pedir un inglés alto, les abre las puertas», señala, aunque cree que todavía falta el reto de que el mundo de la investigación dentro de la propia Universidad les resulte atractivo. «Intentamos en los últimos cursos, en tercero y cuarto en que se queden, porque hay muchas oportunidades».

