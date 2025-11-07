Guillermo Gracia será embajador deportivo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El nadador cacereño Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, será embajador de Cáceres como Capital Europea del Deporte en 2026. Así se lo propuso ayer el alcalde, Rafael Mateos, en una reunión con el deportista con síndrome de down.

Según Mateos, el nadador «representa perfectamente los valores deportivos defendidos en este proyecto, como son el esfuerzo, el respeto y el trabajo por superarse día a día», además de por haberse formado desde muy pequeño en clubes de natación de la ciudad.

Guillermo Gracia ha acogido esta propuesta «entusiasmado», algo de lo que se ha alegrado el regidor municipal porque «es todo un orgullo que lleve siempre a Cáceres a lo más alto con sus éxitos deportivos».