El Guadiloba marca el mínimo en dos años con el trasvase a Cáceres operando al límite

El Guadiloba ha sellado en los últimos días su nivel más bajo desde finales de 2022. El pantano del que se abastecen los hogares ... cacereños apenas tiene capacidad para 20 hectómetros cúbicos. Ayer superaba los 9, 9,77 exactamente.

El pasado 5 de enero se quedó en 9,71. Significa que en ocho meses, desde abril, ha perdido más del 47 por ciento del agua embalsada que tenía. Entonces se acercaba a los 19 hectómetros cúbicos. Ahora, ya está por debajo de la mitad de su nivel. A mediodía del miércoles ni siquiera llegaba al 48 por ciento.

Para Cáceres no se trata de un asunto menor. Sin noticias aún sobre la licitación de la obra del nuevo abastecimiento desde el pantano de Alcántara, la ausencia de lluvia de forma regular en los últimos meses significa que se debe mantener activo el trasvase. Hay que recordar que para ello el embalse de Alcántara no debe bajar de la cota 194. Ahora está en la 196, al límite.

Las bombas situadas en la toma del Almonte, en las inmediaciones del río Almonte, están inyectando cerca de 32.000 metros cúbicos al día. Antes de la última renovación solo se llegaba a 25.000. Fuentes de la concesionaria subrayan que la situación se mantiene invariable desde el pasado julio, salvo en dos paradas realizadas por cuestiones técnicas.

Por ahora, informa el Ayuntamiento, no se han planteado restricciones en el consumo, tampoco en el riego de jardines. Algunos, no obstante, funcionan con agua no potable.

Para Cáceres mantener activo el bombeo desde el Almonte no es barato. Según los cálculos de los últimos años son unos 3.000 euros diarios, pero hay que tener en cuenta que el coste de la electricidad se disparó «un 277 por ciento entre 2020 y 2022». Así lo recoge la documentación que aporta la concesionaria del agua, Canal de Isabel II, en su demanda contra el Ayuntamiento para que se lleve a cabo un restablecimiento financiero de la contrata. Por diferentes conceptos, según la mercantil, se ha pasado de un gasto general de 1,2 millones en 2020 a otro de 4,8 millones dos años después.

«Este incremento de los precios energéticos no estaba previsto en los pliegos ni en la oferta», ha apuntado Canal en su demanda.

Más allá de ello, está la dependencia que la ciudad tiene en el abastecimiento de ese trasvase. «El bombeo del Almonte está operativo, con unos 31.600 metros cúbicos diarios», detalla el equipo de Gobierno municipal. De esa cantidad se destinan al consumo de la ciudad un total de 25.000 metros cúbicos. De no ser por este recurso, Cáceres estaría al borde de una situación grave, con el pantano ya por debajo de la mitad de sus recursos hídricos.

Hace un año

Mientras que ahora supera los nueve hectómetros cúbicos, el equivalente al consumo de un año aproximadamente, hace un año el escenario era muy diferente. En enero de 2024 el Guadiloba estaba por encima del 85 por ciento y rondaba los 18 hectómetros cúbicos. De hecho, fue necesario activar desembalses preventivos que se sucedieron en las semanas siguientes y que permitían ver unas imágenes que, como sucede ahora, se recuerdan cuando la escasez de agua se hace patente. Son fotografías y vídeos que muestran las compuertas abiertas 'escupiendo' agua hacia la Ribera y camino del Almonte.

El Ayuntamiento a través de sus técnicos y de la Concejalía de Servicios Públicos se coordina con Canal de Isabel II para evitar que el nivel del Guadiloba sobrepase el 85 por ciento. Fue lo que se hizo en enero y febrero de 2024. Por debajo del 70 por ciento se activa el trasvase. El pantano llegó a estar al 91 por ciento, según datos del Sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo el 19 de enero de 2024. Entonces se aliviaron en nueve horas 1,68 hectómetros cúbicos.