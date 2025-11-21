Grupo Alba, Pyme del Año 2025 de la Cámara de Comercio

Redacción CÁCERES. Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Premio Pyme del Año 2025, que entrega la Cámara de Comercio de Cáceres con el Banco Santander, ha sido otorgado a Grupo Alba, empresa placentina dedicada a la producción y distribución de frutas y otros productos frescos, reconocida por su capacidad innovadora, su contribución al empleo y su apuesta por la sostenibilidad.

Junto a este galardón principal, se concedieron en la gala celebrada ayer en el hotel V Centenario de Cáceres cuatro accésits. El de Internacionalización ha sido para Higos y Derivados Extremeños, una firma de Valdefuentes con más de tres décadas elaborando bombones de higo y cereza con presencia en mercados internacionales.

El accésit de Innovación y Digitalización ha recaído en Modular System Global, ubicada en Coria y especializada en viviendas modulares de madera que destacan por su enfoque innovador y funcional. El de Formación y Empleo ha sido otorgado a Winning Security, empresa cacereña con más de treinta años de experiencia en la gestión de soluciones integrales de seguridad empresarial.

Por último, el accésit de Pyme Sostenible ha sido para Quesos del Casar, quesería reconocida por su emblemática Torta del Casar DOP, valorada por su compromiso con prácticas sostenibles.

Todos los premiados concurrirán ahora al certamen nacional en sus respectivas categorías.