La gran fiesta del Orgullo LGBTI, este sábado en la Plaza Mayor de Cáceres

Cáceres vivirá este sábado la gran fiesta del Orgullo LGBTI, que será en la Plaza Mayor con un cartel de artistas encabezado por la popular ... Malena Gracia, en el que figuran también Femurosa, Cherri Coke, Nina Vagina, Mamiloma y otros artistas. Las actuaciones comenzarán tras el pasacalles reivindicativo que partirá desde Cánovas a las 20.00 horas.

Con el traslado a la Plaza Mayor de la fiesta del Orgullo, el gobierno municipal de Rafael Mateos abandona la senda que había empezado a marcar el PSOE durante la anterior legislatura deconvertir el barrio de San Blas en una suerte de 'Chueca cacereño', al centralizar allí todas las actividades LGBTI. Por su hubiera alguna duda, la concejala del área, Encarna Solís se encargó este lunes de despejarla al dejar claro en la presentación de la fiesta que el cambio a la Plaza Mayor no tiene nada que ver con las obras de reforma de San Blas, que están a punto de terminar.

La programación municipal para la Semana del Orgullo LGBTI cuenta con un presupuesto de 23.000 euros y está organizada por Ágora Espectáculos, que ganó el concurso público convocado por el Ayuntamiento. Además del pasacalles y la fiesta en la Plaza Mayor del sábado, incluye otras actividades como charlas o talleres durante esta semana. Se desarrollarán en el Centro Municipal LGBTI de Par en Par, situado en la calle Grecia en Los Fratres, donde se podrá ver una exposición titulada 'Historias de resistencia'. Habrá un taller sobre sexualidad, y se grabará un podcast titulado 'Cigüeñas de colores' con personas LGBTI migrantes. Además, habrá talleres de chapas en otros barrios como Santa Lucía, San Blas, en el Parque Fernando Turegano de Mejostilla y en la plaza de Santiago. La programación se cerrará el lunes 1 de julio con un picnic en el Parque del Príncipe, de 18.00 a 20.00 horas.

Izado de banderas

Este lunes se llevó a cabo junto a la fachada del consistorio el izado de las banderas representativas del colectivo, que permanecerán hasta el domingo. Además, a partir del miércoles la fachada se iluminará con los colores de la bandera arcoiris. Participaron en el izado el alcalde, Rafael Mateos, junto a otros miembros de la corporación municipal y representantes de las asociaciones Extremadura Entiende, Fundación Triángulo, Cuidado que te veo y Diverceres.

El lema de este año es 'Cáceres con Orgullo' y el cartel es un diseño de realizado por la diseñadora Jara Gómez Guillén.

Sisi Cáceres Rojo, de la Asociación Extremadura, recordó que el Día del Orgullo es una jornada festiva pero, sobre todo, reivindicativa de los derechos del colectivo LGTBI, y reclamó respeto no solo a la vida personal, sino también a la vida pública. «Ser lesbiana no pertenece a mi ámbito privado, pertenece a mi ámbito público y necesito y exijo también que se me respete, no solo en mi ámbito personal», afirmó la activista.

Sergio Arias, técnico de Fundación Triángulo, destacó una actividad que se llevará a cabo el jueves en el pub Nebbia de la calle doctor Fleming, consistente en una charla sobre el 'chemsex', una práctica que consiste en el consumo de drogas con fines sexuales, que «surgió en grandes ciudades de Europa y cada vez está siendo más notorio en ciudades como Cáceres, Badajoz ó Mérida», afirmó.

También intervino David Luceño, del Club Deportivo LGBTI DiverCeres, un grupo que nació para «generar espacios seguros para todas las personas en el ámbito deportivo, poniendo el foco sobre todo en las personas LGBTI. «Tenemos que trabajar por el orgullo de ser lo que somos», dijo, y lamentó que «con el crecimiento de los comentarios y los discursos de odio que está habiendo, parece que tenemos que volver a escondernos y tenemos que volver a decir que somos lo que no somos y parece que tenemos que parecer lo que no queremos ser».