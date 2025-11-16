Los Golfines acoge la última mesa redonda del ciclo sobre patrimonio histórico

Redacción CÁCERES. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El próximo miércoles 19 de noviembre a las 19.30 horas, en la sala de conferencias del Palacio de los Golfines de Abajo, tendrá lugar la tercera y última jornada del ciclo de mesas redondas ‘La protección del patrimonio histórico’, que organizan la Fundación Tatiana y la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes.

En esta sesión, centrada en el patrimonio inmaterial y los conjuntos históricos, María Jesús Viguera expondrá algunas ideas sobre la dimensión histórica de Cáceres, Pilar Barraca propondrá un debate sobre la controvertida definición del patrimonio inmaterial y, por último, Juan Rodríguez ofrecerá una visión sobre los cuentos populares.