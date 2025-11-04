‘Geodisea’ ofrece más de 30 actos en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Redacción CÁCERES. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El programa ‘Geodisea’ vuelve este mes al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, donde despliega todo su potencial durante los cuatro fines de semana de noviembre, en los que unas 1.500 personas podrán participar en las más de 30 actividades de gastronomía, cultura, naturaleza y observamiento de estrellas.

Se trata de la novena edición de esta propuesta, que lleva el lema ‘Geodisea: Viaje a la historia de la tierra’, un programa que abre el Geoparque Mundial Unesco de Villuercas-Ibores-Jara a la aventura, al sabor, a la cultura y a la contemplación de uno de los cielos menos contaminado lumínicamente de la península, no en vano, este territorio ha estrenado ya la Declaración de Destino Starlight.

El diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos de la Diputación, Javier Díaz Cieza, presentó ayer la programación acompañado de la presidenta del Grupo de Acción Local Aprodervi, y alcaldesa de Berzocana, María Ángeles Díaz; de la representante de la asociación de empresarios Geovilluercas, María Paz Candela, y del presidente de la Mancomunidad de Municipios de Villuercas-Ibores-Jara, y alcalde de Peraleda de San Román, Marco Gustavo Estrella.

Díaz Cieza valoró el trabajo colaborativo y de coordinación entre las distintas entidades y administraciones para poder desarrollar esta novena edición de ‘Geodisea’, que ofrecerá un total de 32 actividades gratuitaas, dirigidas a todos los públicos.