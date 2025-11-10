La Fundación Tatiana organiza un ciclo sobre el patrimonio histórico

Redacción CÁCERES. Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Fundación Tatiana de Cáceres ha puesto en marcha un ciclo de conferencias bajo el título ‘La protección del patrimonio histórico’, que incluye tres mesas redondas en su sede, el Palacio de los Golfines de Abajo. La iniciativa está organizada en colaboración con la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX) y ya se ha celebrado la primera de las mesas redondas con la participación de destacados expertos para debatir sobre el compromiso general con la protección de los bienes culturales.

El ciclo continuará este miércoles, 12 con una sesión dedicada al patrimonio documental y bibliográfico, moderada por José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos y académico de la RAEX. Contará con la participación de la archivera Eva Marín López, y Agustín Vivas Moreno, catedrático de la Universidad de Extremadura y miembro de la Unión de Bibliófilos Extremeños.

El 19 de noviembre se celebrará la tercera y última mesa redonda, centrada en el patrimonio inmaterial y los conjuntos históricos, con intervenciones de María Jesús Viguera Molins, académica de la RAEX; Juan Rodríguez Pastor, académico correspondiente, quien tratará el valor del patrimonio oral y los cuentos populares; y Pilar Barraca de Ramos, asesora del Ministerio de Cultura.