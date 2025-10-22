La Fundación Rebross critica el nuevo recorte de la Junta al Festival de Cine Español

La Fundación Rebross, que organiza el Festival de Cine Español de Cáceres, ha criticado que la propuesta de ayuda de la Junta de Extremadura ... en el proyecto de Presupuestos de 2026 para la organización de la trigésimo tercera edición del certamen cinematográfico «se reduce drásticamente por segundo año consecutivo», pasando de 13.000 a 5.000 euros.

«Se ratifica, de esta manera, el menosprecio a la Fundación Rebross desde la consejería de Cultura», asegura la organización en una nota de prensa en la que recuerda que, en 2025, esta misma partida se redujo en 10.000 euros (un 43%) y, ante la denuncia de la institución, la consejería de Cultura replicó a la Fundación Rebross que la ayuda directa de 13.000 euros «era una cantidad superior a la media de otros certámenes de la región dedicados al séptimo arte».

La única que bajó

«A pesar de que fue interpelada sobre ello, omitió informar de cuál fue el motivo por el que la reducción del 43% al Festival de Cine Español de Cáceres era la única que se había practicado a los festivales de cine de Extremadura», recoge la nota.

La ayuda regional a este certamen ha pasado de 23.000 euros en 2024 a los 5.000 euros previstos para 2026 en el borrador de los Presupuestos Generales para 2026, por lo que la Fundación Rebross «vuelve a sufrir un severo recorte para cuya justificación tendrán que buscar otros argumentos espurios».

Rebross ha calificado esta decisión de disminuir el presupuesto de «arbitraria, inoportuna e injustificada».