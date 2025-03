La fuente de 'La casa del dragón' se queda en Cáceres

C. Mateos

Se ha convertido en uno de los iconos de los rodajes en Cáceres de 'La casa del dragón', a pesar de que de momento ... tan solo ha aparecido en pantalla durante unos segundos en la primera temporada de la serie. La 'fuente de los leones' que se ha utilizado como atrezo en las grabaciones en la plaza de San Jorge de la precuela de 'Juego de tronos' se quedará finalmente en la ciudad tras haber sido adquirida por el empresario Diego Hernández, copropietario de Grúas Eugenio y presidente del Círculo Empresarial Cacereño.

El exalcalde Luis Salaya ya expresó tras el rodaje de la primera temporada en octubre de 2021 su deseo de que esta fuente –una versión contemporánea muy parecida a la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada– permaneciera en la ciudad tras la grabación como recuerdo, y de hecho así se lo solicitó a HBO. La respuesta fue negativa porque la fuente no pertenecía a la productora, sino a una empresa de Málaga que se dedica a la decoración de mansiones de lujo y al atrezo de cine y series. HBO trabaja en España con la productora Fresco Films, que también es de Málaga, y cuando uno de los responsables de 'Juego de tronos' visitó esa la empresa y vio la fuente, no dudó en reclamarla como decorado de Desembarco del Rey, la ciudad que Cáceres representa en la ficción televisiva.

«Se enamoraron de ella y no me extraña, porque es impresionante», afirma ahora Diego Hernández mientras enseña la fuente, aún sin desembalar, en una nave de Grúas Eugenio en el polígono Las Capellanías de Cáceres. «Es de mármol y pesa 3.500 kilos, 100 kilos cada uno de los 12 leones más la pieza central», informa. No le importa detallar que ha pagado por ella 30.000 euros a la empresa malagueña.

Ampliar La fuente en la plaza de San Jorge durante el rodaje de la serie. HOY

La pregunta sale sola: ¿Para qué ha comprado la fuente? Diego Hernández asegura que el principal motivo ha sido intentar que este recuerdo de 'La casa del dragón' se quede en Cáceres, si no definitivamente, al menos durante los próximos años, pero no oculta que su intención a medio plazo es también sacarle rendimiento económico.

Por lo pronto, ya tiene apalabrado con HBO que a partir de ahora será Grúas Eugenio quien alquile la fuente para el rodaje de las próximas temporadas de la serie que, previsiblemente, se llevará a cabo también en Cáceres, al igual que hace ya con las grúas y gran parte de los vehículos y maquinaria que se utilizan en las grabaciones. Además, Hernández recuerda que su empresa trabaja habitualmente con productoras de cine y no descarta que algunas se puedan interesar por contar con la pieza para alguna otra serie o película.

Entre quienes ya sabían que el empresario cacereño se había quedado con la fuente se ha despertado el interés. Diego Hernández asegura que el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ya se la ha pedido para exhibirla temporalmente en la plaza del pueblo. Hay recordar la relación que tiene Malpartida con la saga de 'Juego de tronos' desde que se rodó allí una de las batallas más famosas de la serie, y que este municipio cuenta con una ruta turística monográfica por los escenarios naturales del rodaje en el paraje de Los Barruecos.

Según Hernández, también hay un hotel de la capital cacereña que quiere exponer la fuente durante un tiempo como atractivo para su clientela, e incluso se la han pedido para una boda que se va a celebrar en una finca cercana a la ciudad.

La intención del empresario es por lo tanto que la fuente permanezca en Cáceres al menos durante los próximos años e incluso que pueda instalarse en alguna plaza pública de la ciudad. Después, una vez que terminen todas las temporadas de 'La casa del dragón', Diego Hernández no descarta ponerla en venta en una subasta internacional.