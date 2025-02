Fomento rechaza financiar la segunda fase de la muralla de Cáceres al eliminarse un ascensor

El Ministerio de Fomento (ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) ha emitido una resolución en la que rechaza financiar la segunda fase de la ... rehabilitación de la muralla de Cáceres y reclama al Ayuntamiento que devuelva una subvención de 844.624 euros. El Ministerio argumenta que se han introducido cambios sustanciales respecto al proyecto al que se concedió la ayuda, el principal de ellos la eliminación de uno de los dos ascensores panorámicos previstos.

Fomento considera que el proyecto que se va a ejecutar es distinto al aprobado inicialmente. Además de la eliminación del ascensor, menciona en un escrito enviado al Consistorio «la aparición de una nueva escalera de perfiles tubulares de acero, alteraciones en el tipo y material de pavimentos y barandillas, así como la modificación de losas y solados de hormigón». Todo ello hace que, en opinión del Ministerio, el proyecto licitado finalmente contemple cambios presupuestarios que lo hacen «diferente al que sirvió de base para la obtención de la ayuda en el marco de un procedimiento competitivo», y cree que «su admisión en la continuidad del programa supondría un agravio para el resto de los beneficiarios».

Fue el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien dio a conocer este martes la resolución ministerial, que sin embargo no va a cambiar los planes del Ayuntamiento. Explicó que la eliminación del ascensor, de la que hasta ahora no se había informado, obedece a un informe negativo de la Comisión Regional de Patrimonio, que en su momento se pronunció en contra de incorporar ese nuevo elemento pegado a la muralla a la altura del número 2 del adarve del Padre Rosalío. Sí se mantiene en el proyecto final otro elevador que se construirá en el mismo adarve, más cerca de la Puerta de Mérida.

«No estamos de acuerdo en absoluto», dijo Salaya sobre el escrito del Ministerio. «El expediente está abierto y hemos alegado lo obvio: que solo hemos hecho algunos cambios para eliminar un ascensor del que informó en contra la Comisión Regional de patrimonio», afirmó el alcalde cacereño, quien cree que los técnicos de Fomento están siguiendo «criterios erróneos».

Salaya avanzó que van a seguir adelante con la obra de la segunda fase, que está ya contratada con la empresa vallisoletana Cabero Edificaciones SA por 1.017.000 euros y cuyo inicio está fijado para el 10 de octubre. «Si el Ministerio se mantiene en no dar los fondos iremos al contencioso-administrativo porque su decisión no está conforme a derecho, y entonces ya no diremos que hay un error sino que se ha tomado una decisión arbitraria», advirtió el alcalde, quien no comparte que en este caso se den «para nada» los criterios que la Ley de Contratos del Sector Público establece para considerar que ha habido una modificación sustancial.

En todo caso, Salaya confía en que la discrepancia se resuelva «bien», lo cual pasa por que los técnicos acepten las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento contra la resolución ministerial. «Si no, se resolverá bien en los tribunales porque defenderemos los intereses de la ciudad hasta las últimas consecuencias y en una otra instancia les obligaremos a pagar la obra a la que se han comprometido», insistió. «Consideramos que la eliminación del ascensor no afecta sustancialmente al proyecto y esperamos que todo esto quede en una anécdota». En cualquier caso, garantizó que la segunda fase de ejecutará tal y como está prevista aunque tengan al final que devolver la subvención, tal y como reclama el Ministerio, y pagarla íntegramente con fondos municipales.

La rehabilitación

La segunda fase de la recuperación de la muralla se centrará en la zona de los adarves. En concreto, en dos tramos situados en el adarve del Padre Rosalío, junto a la calle Puerta de Mérida, coincidiendo con el área acotada entre los restaurantes del Palacio de los Golfines de Arriba y Nolasco.

Esta rehabilitación tendrá como máximas protagonistas a dos torres, la Redonda y la del Aver, y los tramos de muralla sobre los que se alzan. Y una de las principales novedades de la obra es que, en ambos casos, se crearán sendos accesos al lienzo con la finalidad de que sean visitables. Cabe esperar que las obras arranquen en el tramo de la Torre del Aver, la más próxima al Arco de Santa Ana, ya que sobre el otro tramo hay un litigio judicial abierto que enfrenta al Ayuntamiento y a una vecina por su uso.

En ambos casos, la intervención irá dirigida a consolidar y conservar los tramos de muralla, monumento crucial para que Cáceres fuera declarada por la Unesco Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El proyecto, además, va más allá y propone hacer accesibles estas dos zonas.

Ascensor y escaleras

La intervención que ha causado ahora la polémica con el Ministerio de Fomento es la instalación de un ascensor en el tramo situado a la altura del número 2 del adarve del Padre Rosalío, que primero se incluyó en el proyecto inicial con el que se concurrió a las ayudas de 1,5 cultural, pero después se retiró a causa del informe en contra de la Junta. Sí se mantiene en el proyecto y se construirá el otro elevador previsto a la altura del número 12, más próximo a la puerta de Mérida, pegado al lienzo y recubierto por una estructura que también ocultará unas escaleras y permitirá subir hasta un tramo hasta ahora inexplorado para el gran público, que conecta además con la Torre Redonda.